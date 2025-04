El Gran Debate, Avanzar o Retroceder, Esa es la Cuestion.

A horas de las elecciones de medio término los chaqueños vamos a tener la posibilidad de ver y escuchar a todos los candidatos a ocupar un escanio en la legislatura chaqueña. Mas allá de que la democracia nos da la posibilidad de ver la exposición de la pluralidad de voces con aspiraciones, sabemos que el 11 de mayo va a estar polarizado por los dos partidos mayoritarios.

Ahora la cuestión es: ¿qué queremos escuchar los chaqueños de esos candidatos? El Gobernador Zdero confió en Julio Ferro para encabezar la lista, quienes lo conocemos sabemos de su empatía, su valía y compromiso; pero acá lo importante es que aquellos independientes y simpatizantes se convenzan de porque la lista 653 debe ser la más votada, por ello es que solicitamos que no se deje llevar por agresiones, la ciudadanía chaqueña quiere y necesita no solo nuevos rostros sino propuestas concretas y por supuesto luego que se cumplan.

Sabemos que los(el) dinosaurios de la política es un gran chicanero y que va a querer ser el protagonista de la noche y allí una de las cuestiones, no retrocedamos. Ante el contexto actual queremos sentir un atisbo de esperanza, esa sensación que se sintió con la victoria de Leandro Zdero en primera vuelta y que en los primeros meses se hizo palpable para luego seguir avanzando en la lucha contra la impunidad, corrupción y desorden. No sigamos el juego de la violencia, porque la sociedad es el reflejo de quienes la representan. No basta con tranquilizar las calles injustamente tomadas, necesitamos armonizar la sociedad, educar la sociedad, hacer sentir que al irnos a descansar por las noches podemos despertar al día siguiente con alegría sabiendo que el cambio es real y que todos los días van a haber nuevas oportunidades de crecimiento.

Esta es la oportunidad de demostrar que vamos por el camino correcto, el camino de la renovación, de la esperanza, del orden y del crecimiento, porque ese cambio que se va concretando necesita un Poder Ejecutivo con decisiones fuertes y contundentes y un Poder Legislativo que respalde las decisiones acertadas, pero por sobre todas las cosas necesitamos que la caja de resonancia de la democracia en el Chaco se renueve con ideas, trabajo y energía porque los que amamos la provincia queremos que EL CHACO AVANCE y sabemos que CHACO PUEDE.