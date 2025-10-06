El Estado Que Llega: Comenzó Hoy El Operativo N°129 En El Impenetrable

Nuevamente Nación y Provincia junto al Ejército Argentino, asisten SIN INTERMEDIARIOS a más de 5.000 familias de El Impenetrable con módulos alimentarios y agua.

Desde este lunes 6 y hasta el viernes 10 de octubre, el Gobierno del Chaco junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación llevan adelante el Operativo Interfluvio Chaqueño N°129, una acción de contención que alcanza a más de 17.000 personas pertenecientes a 5.000 familias de comunidades originarias y criollas del Impenetrable garantizando la entrega de módulos alimentarios, agua y asistencia integral a las familias relevadas en el padrón establecido por la medida cautelar, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, acompañó el inicio del operativo y destacó “el esfuerzo, compromiso y trabajo articulado entre Nación, Provincia y el Ejército Argentino para llegar con asistencia a zonas muy inhóspitas del territorio chaqueño”.

“Necesitamos que las personas permanezcan en sus parajes y localidades de origen para poder llegar de manera directa y ordenada, garantizando el acceso a derechos de quienes más lo necesitan”, expresó la ministra.

Asimismo, Galarza valoró “el trabajo previo de gestión y coordinación de los equipos locales y provinciales”, y agradeció el acompañamiento de ECOM Chaco, que aporta conectividad para fortalecer la logística del operativo.

Las entregas se realizan en base a un padrón validado, priorizando la equidad y la transparencia en la distribución de los recursos. Además, durante el recorrido se desarrollan relevamientos y gestiones complementarias, a fin de articular posteriores respuestas a las necesidades planteadas por las familias.

Cronograma de entrega:

-Lunes 6: Villa Río Bermejito, Barrio Norte, Puerto Lavalle y Paraje 10 de Mayo.

-Martes 7: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, El Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

-Miércoles 8: El Espinillo, Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo La China, Fortín Lavalle, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.

-Jueves 9: El Canal, San Luis, El Escondido, El Toroltay, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.

-Viernes 10: Lotes 6, 39, 614, Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen y La Pelolé.