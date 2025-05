«El caso Cecilia cambió el rumbo de la sociedad chaqueña»: Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad

La funcionaria recordó su acompañamiento a la familia de Cecilia Strzyzowski y apuntó contra el sistema de impunidad que sostuvo a los piqueteros durante años. “No dejaron ni una tumba para llorar”, lamentó.

La subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia del Chaco, Dra. Sonia Valenzuela, brindó una entrevista conmovedora en la que repasó su vínculo con el caso de Cecilia Strzyzowski, el cual calificó como un “ícono” del cambio social y político en la provincia. “Esto nos cambió a todos”, aseguró, y reflexionó sobre el impacto que tuvo la desaparición y asesinato de la joven tanto en su vida personal como en su actual función institucional.

Valenzuela recordó que tomó contacto con la familia de Cecilia en los primeros días tras la desaparición, a través de una colega. “Fue el 6 de junio de 2023 cuando me conecté por teléfono con Gloria Romero, la mamá de Cecilia. Desde entonces la acompañé desde mi estudio, no desde lo técnico, porque emocionalmente no me sentía capacitada. Estuvo conmigo durante las primeras marchas, durante el clamor por justicia”.

Ya en su rol como funcionaria, desde diciembre de 2023, Valenzuela dijo que asume una responsabilidad aún mayor: “Hoy tengo que trabajar para que no haya más Cecilias. La responsabilidad que me dio el gobernador es cuidar, prevenir”.

El juicio y la herida abierta

La subsecretaria estuvo presente en las primeras audiencias preliminares del juicio y no ocultó el profundo impacto que le causó. “Mirar a los tres imputados fue muy duro. Para mí son coautores, los tres. La perversidad hecha persona”, señaló.

Consultada sobre el rol de Marcela Acuña, madre de César Sena y una de las principales imputadas, Valenzuela fue categórica: “El gesto más perverso vino de una mujer. Yo tengo un hijo varón, y si algún día lo veo agredir a su pareja, no le voy a dar impunidad. Imaginate si matara a alguien…”.

Además, expresó que una de las cosas más dolorosas del caso fue la desaparición del cuerpo. “No dejaron ni una tumba para llorar. Ni eso le permitieron a la familia. La impunidad con la que se manejaron fue absoluta”, dijo.

“No eran líderes sociales, eran extorsionadores”

En un tono más político, Valenzuela cuestionó el accionar de los movimientos piqueteros ligados al clan Sena. “Eran extorsionadores. No eran dirigentes sociales que buscaban el bienestar de su gente, buscaban su beneficio. De la nada, se hicieron millonarios”, disparó.

La funcionaria también apuntó contra la estructura de impunidad que sostuvo ese modelo durante años: “Resistencia estaba rehén de ellos. La gente del barrio lo sabía, y recién ahora pudieron hablar. El caso Cecilia vino a desmembrar lo que ya se sabía por debajo. Que eran socios del poder político”.

Género, justicia y el desafío pendiente

Sobre el tratamiento social y judicial de los casos de violencia de género, Valenzuela hizo un repaso crítico. Mencionó el caso de Tatiana, como símbolo de una justicia que falló en prevenir. “El asesino ya tenía antecedentes y no se actuó. Ahí también cambió algo”, aseguró.

En cuanto al presente, remarcó que muchas veces la causa de género fue utilizada políticamente y eso dañó la credibilidad del reclamo. “El kirchnerismo desvirtuó algunas luchas sociales, como la de género. Se banalizaron denuncias, se descree de las víctimas. Pero una mujer violentada no puede fingir. Lo sentimos, lo vemos. La que fue abusada, no lo puede simular”.

Finalmente, la subsecretaria reflexionó sobre la necesidad de avanzar en la comunicación y la educación: “Tenemos herramientas, pero nos sigue faltando. Especialmente al hombre, al comunicador, que muchas veces no sabe cómo tratar el tema sin caer en grietas o prejuicios. La violencia no se combate con odio ni con consignas vacías, sino con respeto, justicia y verdad”.