Diputado Lazzarini “A La Oposición Se Les Durmió El Gallo”

El presidente del del interbloque de JxC, Sebastián Lazzarini, apuntó contra algunos diputados de la oposición respecto al informe que presentó el titular de la cartera de Seguridad, Hugo Matkovich: “El ministro respondió a sus deberes constitucionales y a cada una de las preguntas realizadas por la oposición, en el respectivo planteo conforme lo establece el reglamento interno art 168 y el art 107 de la Constitución provincial, pero algunos irrespetuosos firmantes del pedido de informes LLEGARON TARDE, lo cierto es que el oficialismo le dio el quórum necesario, sin embargo; otros directamente ni asistieron».

«Nos quieren seguir sembrando relatos que nada coinciden con la realidad de la provincia, pretenden hacer creer al pueblo que las cosas no cambiaron y que las instituciones siguen siendo atropelladas, a como estaban acostumbrados en la era Capitanich».

«Sin ir más lejos el primer contraste que vemos es que pudimos contar con la presencia del Ejecutivo en el recinto, cosa que era más que inalcanzable cuando eran oficialismo porque ni siquiera un pedido de informe contestaban».

«El ministro Hugo Matkovich dejó en claro que nuestro gobierno está comprometido con la seguridad del Chaco, no con políticas de cartón sino con profesionales que estén a la altura, por eso se ha cumplido con cada protocolo establecido».

«Los colegas que salieron a opinar después de la sesión sobre los temas tratados deberían reveer sus alarmas, evidentemente no pudieron despertarse a tiempo, quizás fue el frío o no están acostumbrados a estos horarios, ni que hablar de llegar a imaginarse que el Ejecutivo daría la cara para hablar de la gestión en los términos adecuados, en la Casa de la Democracia, como corresponde».

«Claro para organizar intimidaciones en otros horarios son los primeros, pero para cumplir sus tareas y para lo que fueron elegidos dan muchas vueltas»-concluyó.