“Dimos un paso atrás”: Gallardo, tras la derrota de River ante Sarmiento

Impactos: 22

El entrenador de River Plata, Marcelo Gallardo, reconoció que la forma en la que cayó su equipo de local es “lo que más” le molesta “por sobre cualquier otra cosa”.

“No me sorprendió Sarmiento, por (Israel) Damonte hizo lo mismo contra nosotros cuando dirigía a Arsenal. Ese día lo ganamos con un gran desgaste. Hoy dimos algunas facilidades. En los primeros 45 minutos nos hicieron dos goles y ya fue diferente. No tuvimos claridad y definición en los metros finales”, aceptó Gallardo en la conferencia de prensa pospartido, a las que volvió después de cinco encuentros sin hacerlo.

“El doble 9: que coloqué con Miguel Borja y Lucas Beltrán no es para todos los partidos, y hoy no pudimos encontrar el desequilibrio que se necesita para estos encuentros, porque hay que tener una paciencia bien entendida y definición en el uno contra uno para romper el cerrojo defensivo. Pero no pudimos quebrarlos y se nos hizo cuesta arriba”, admitió.

Y entonces llegó la confesión. “Hoy dimos un paso atrás, claramente. Ante nuestra gente que viene y apoya, no encontramos regularidad cuando era un buen día para seguir sumando y no lo hicimos. Eso si me molesta más que otras cosas”.

“Lo que pasa es que los que juegan con nosotros generan un cuidado más prolongado, pero debemos saber sortear eso. No podemos otorgar posibilidades de que nos hagan goles. Debemos tener claridad y lucidez, y aprovechar los momentos. Hay que jugar muy concentrados. Hoy dos goles fueron mucho para nosotros porque no nos dieron la posibilidad de darlo vuelta. Hoy tuvimos un freno en lo que buscábamos”, insistió.

“Pero hay que salir con una intención más preponderante, y seguir poniendo en forma a los jugadores que recién llegaron. Pablo Solari no pudo jugar y Borja lo hizo más minutos de los que debía. Además Rodrigo Aliendro tiene que ponerse a punto físicamente. Tenemos jugadores de calidad y ahora vamos por el equipo”, anunció.

El “Muñeco” resaltó que cuando “las cosas no salen con fluidez, hay que seguir confiando en el material que hay en el plantel. No queremos que este semestre sea largo y queremos poner en buenas condiciones a los futbolistas. Voy a trabajar en eso y seguir intentando. Necesitamos ajustarnos y conformar el mejor equipo posible”.

“E insisto en que Borja y Beltrán pueden jugar juntos, pero depende de los partidos. Si hubiésemos jugado con uno solo, hubiesen dicho que nos faltó peso en ataque”, se despidió con evidente molestia el técnico riverplatense.