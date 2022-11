Día de la Enfermera en Argentina: ¿por qué se celebra hoy, 21 de noviembre?

Impactos: 2

Como todos los años, este 21 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Enfermera y Enfermero en la Argentina. Conocé la razón y cuál es el origen.

Este lunes 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermera y el Enfermero en la Argentina, como sucede cada año. El festejo data desde 1935 y difiere a la conmemoración mundial, la cual tiene lugar cada 12 de mayo. Conocé la razón y cuál es el origen.

Este 21 de Noviembre se celebra en nuestro país el Día de la Enfermera dado que en 1935 se funda la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, quien nombra como patrona a la Virgen de los Remedios. En la actualidad la federación es la que nuclea a las enfermeras y enfermeros argentinos.

Día de la Enfermera: ¿por qué se celebra el 12 de mayo a nivel mundial?

A nivel mundial el Día Internacional del Enfermero fue promovido por el Consejo Internacional de Enfermería y se celebra cada 12 de mayo para conmemorar el nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna.

Nightingale, quien nació en Florencia en 1820 y murió en Londres en 1910, también fue escritora y estadista. El mundo la conoció como La dama de la lámpara tras su participación en la Guerra de Crimea (1853) y por una crónica publicada en The New York Times con un retrato de Florence llevando una lámpara y atendiendo pacientes.

Bajó la mortalidad de los soldados al sostener que “los hospitales podían ser más mortales que la guerra” y al mejorar las condiciones sanitarias, algo que no era atendido hasta el momento.