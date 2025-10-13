Detuvieron a un hombre por robar helados en un local de Barranqueras

Un curioso hecho delictivo se registró en la madrugada del domingo en la ciudad de Barranqueras, cuando un hombre rompió la vidriera de una heladería y sustrajo varios potes de helado. Horas más tarde, la Policía logró identificar y detener al presunto autor, quien ya contaba con antecedentes por hechos similares.

Según informó la Comisaría Segunda de Barranqueras, el episodio ocurrió cerca de las 3:45 de la madrugada del domingo, cuando el sistema 911 alertó sobre un ilícito en el local comercial “One”, ubicado en avenida España al 291.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a Maia Fernández (24), empleada del comercio, quien relató que un hombre rompió el vidrio de una exhibidora en la vereda y se llevó diez potes de helado, dándose a la fuga rápidamente.

Tras realizar la constatación del daño y el faltante, el personal policial inició tareas de patrullaje y recolección de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Horas más tarde, alrededor de las 19:10, personal del servicio externo logró identificar y demorar a Juan Carlos Troncoso (31), domiciliado en calle La Pacho N° 280, quien vestía ropas coincidentes con las que se observaban en los registros fílmicos.

Más tarde, la propietaria del comercio, Sofía Solange Ostojic (28), se presentó en la dependencia policial y reconoció al sospechoso como uno de los autores, mencionando además a otro sujeto identificado como Lucas Alfonzo, quienes ya habrían protagonizado robos anteriores en sus locales.

Por disposición de la Fiscalía N°15, a cargo de la Dra. María Candela Valdez, Troncoso fue aprehendido en la causa “Supuesto Robo”, y trasladado para su identificación en la División Antecedentes Personales (D.A.P.).

Se procedió además al secuestro de la vestimenta utilizada durante el hecho.

La Policía continúa con las diligencias para dar con el segundo implicado y determinar la participación de ambos en otros hechos similares registrados en la zona.