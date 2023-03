Impactos: 9

La joven deportista argentina Pilar Tellería, batió un récord al cruzar nadando el Río de la Plata, en un tiempo de 12 horas, 18 minutos y 40 segundos. A fuerza de voluntad y brazadas inquebrantables nadó los 42 kilómetros del río más ancho del mundo, entre la costa de Punta Lara, ubicada en Ensenada (La Plata), hasta la ciudad de Colonia del Sacramento, en Uruguay.

Su historia comenzó a los 11 años cuando decidió que su futuro estaría en el deporte y específicamente en la natación, una disciplina que obliga a los deportistas a estar muy concentrados en su meta. Para ello Pilar debió prepararse física y mentalmente para este objetivo, con un entrenamiento exhaustivo de seis horas de pileta por día. Además, una profesora de meditación le indicó varios ejercicios para mantener la calma que le permitió afrontar un desafío extremo de 12 horas ininterrumpidas.

La proeza de Pilar se concretó este lunes cuando inició su travesía a las 6 de la mañana, acompañada de sus entrenadores, la profesora de meditación, una lancha de la Cruz Roja con médicos y guardavidas, en previsión de toda contingencia. Por partida doble, al finalizar su recorrido, se enteró que además de cumplir su meta personal, rompió el récord de Lautaro Lasagna, el nadador más joven en cruzar el Río de La Plata en 2013 con un tiempo de 14 horas.

“Desde los 15 años que sueño con esto, pero jamás me hubiera imaginado algo así. El Río no te deja cruzarlo hasta que aprendes lo que te quiere enseñar. Y a mí me enseñó a vivir. Cuanta calma sentí durante el cruce, tenía la certeza de que iba a llegar como sea, aunque me costara lágrimas y dolor. Las últimas cuatro horas hubo que pelearla, pero jamás deje de ser consciente de que se me estaba dando mi sueño y por eso jamás deje de disfrutar”, aclaró en una entrevista radiofónica.