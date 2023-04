Cristina sobre su candidatura: “Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar”

Impactos: 0

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este jueves a sus militantes que “no se hagan los rulos”, en referencia a que habrá que esperar para saber si será o no candidata presidencial este año.

“Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces”, resaltó la titular del Senado en el inicio del acto en el Teatro Argentino de La Plata.

La ex presidenta volvió a utilizar la frase de los “rulos”, luego de hacerla popular en 2011, cuando no había decidido todavía si iba a competir por la reelección. La usó nuevamente en 2015.

Durante el primer tramo de su intervención, Cristina se centró en la materia económica. Condenó la convertibilidad de Domingo Cavallo y rechazó la dolarización propuesta por Javier Milei.

“El pasado aparece otra vez en el presente. Hoy estamos en una situación en la que figuras e ideas parecen querer venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarlo y para también condicionar el futuro. El pasado se torna presente y tal vez frustre el futuro, por eso voy a tratar de analizar y pensar sin adjetivaciones, porque el problema que tenemos hoy, no solo en la política, es el exceso de calificación y adjetivación. Así se toma posición y es imposible analizar”, inició.

“La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución”, continuó.

Y apuntó contra el líder de la Libertad Avanza: “Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años, con el discípulo del ministro de ojitos claros”.

“Es una eterna Argentina circular en los personajes y las propuestas, por eso son importantes estos espacios para el debate y la formación. Convocar a los jóvenes para pensar lo que pasó. Es imposible avanzar en el presente y futuro sin saber lo que pasó”, agregó.

En ese contexto, la exmandataria se refirió a la inflación y mostró una placa con el caso de Ecuador, donde rige la dolarización de la economía.

“La dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación, y si vemos lo que pasa en Ecuador, vemos que la inflación no para por la dolarización”, explicó, y descartó la solución que propone un sector de la oposición: “¿Qué quieren con esto de la dolarización? Cuando reflotan estas teorías que tanto daño le hicieron a la sociedad uno se pregunta si es posible. No me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para solucionar este presente y el futuro”.

Por otra parte, Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la suba de precios y le envió un mensaje al ministro de Economía, Sergio Massa.

“El acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática en todos los países. La inflación se disparó a partir de la firma del acuerdo porque se pierden herramientas”, expresó.

“Los planes del Fondo no han dado resultados en ninguna parte. Por eso es necesario revisar las cláusulas del acuerdo”, completó.

DURA CONTRA MILEI: “¿DE DÓNDE TE TENEMOS MIEDO? CARADURA”

En su extenso discurso, la vicepresidenta le dedicó varios momentos a Javier Milei, y, sin nombrarlo, apuntó con algunas fuertes frases.

“Los mamarrachos que dicen que la casta tiene miedo”, lanzó y expresó: “Si nunca te pasó nada ¿de dónde te tenemos miedo? Caradura. Miedo tengo porque mis nietos tengan que crecer en un país tan injusto.

“YA DI LO QUE TENÍA QUE DAR”

Para el cierre, la principal referente política del oficialismo volvió a dejar en claro que de momento no piensa en ninguna candidatura: “Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Ya viví”.

Luego, cuestionó a la oposición con una suerte de sátira sobre la metáfora de “halcones” y “palomas” en las que se agrupan los distintos sectores de la oposición, y señaló que lo que diferencia “los pingüinos”, que también son aves, es que aquellos son más “individualistas”.

“Los halcones y las palomas vuelan solos, son individualistas. Los pingüinos somos muy colectivos, vamos todos juntitos”, comparó.