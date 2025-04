Condenaron a los hermanos Kiczka: Germán recibió 14 años de prisión y, Sebastián, 12

El Tribunal Penal Nº1 de Posadas dictó este miércoles 16 de abril el veredicto en el juicio que tuvo como imputados a los hermanos Kiczka. El exdiputado del partido Activar Germán Kiczka fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), mientras que su hermano Sebastián recibió años 12 años de cárcel por tenencia y facilitación de videos de violación en perjuicio de menores de edad y el abuso sexual simple de una adolescente de 15 años.

Tras tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon culpables a a los hermanos en uno de los casos que sacudió la historia judicial de Misiones. La audiencia comenzó a las 8:30, en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales de la capital misionera y finalizó casi a las 22. Los jueces ordenaron que el padre de los culpables, Leonardo Kiczka, y el legislador Pedro Puerta sean investigados por falso testimonio.

Los condenados se retiraron esposados del Tribunal número 1 de Posadas y fueron trasladados a la Unidad Penal número 1 del Servicio Penitenciario de Misiones, al tiempo que los magistrados decretaron que se fije la fecha para la lectura de los fundamentos de la sentencia dentro de los diez días hábiles. El fiscal Alejandro Glinka se expresó luego y remarcó que está «muy conforme» con la sentencia, ya que consiguieron «todo» lo que pidieron.

La última audiencia del juicio contra Germán y Sebastián Kiczka

Al comienzo de la audiencia, el fiscal Martín Rau consideró que se trataba de un juicio histórico para la provincia de Misiones y remarcó la gravedad de los delitos cometidos. “Exhibimos vídeos de un contenido fuertísimo, que a mí en lo personal me dañaron”, afirmó. Tras su alegato, solicitó 15 años de cárcel para el exlegislador y 12 años para su hermano; ambas penas de cumplimiento efectivo.

Luego, agregó: “Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, algunos de muy corta edad, bebés en situaciones de abuso sexual, más bien de explotación sexual, porque no se olviden que este material circula en la red para satisfacer apetitos de personas que consumen ese tipo de materia”.

“Entonces no estamos hablando solo del abuso, sino de la explotación de niños, niñas y adolescentes, incluso algunos en prácticas zoofílicas, casi casi que en verdaderos actos de bestialismo”, insistió Rau.

El hermano del exdiputado Kiczka dijo que «no sabía que era ilegal ver esos videos en internet»

La fiscalía señaló que la defensa plantea que Sebastián Kiczka tendría una “especie de compulsión” y no puede evitar consumir este material. Esta estrategia buscaría poner toda la responsabilidad por los delitos cometidos sobre el mayor de los hermanos y pedir que sea enviado a “una especie de internación” y no a una cárcel.

Además, rechazaron que exista una persecución política sobre Germán Kiczka. “La otra tesis defensista estaba vinculada a la inocencia de Germán, a la persecución política, y que todo esto se debe básicamente a que es una de las fuerzas opositoras del gobierno provincial, y que por eso le están haciendo eso, para anularlos, básicamente”, manifestó Rau.

En el mismo sentido, el fiscal Antonio Glinka planteó que “nunca hubo una persecución política, nunca hubo un cuadro político, hubo simplemente las ganas de una persona que comete delitos de zafar”.

Las últimas palabras de Sebastián Kiczka

Sebastián Kiczka optó por pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Penal 1 de Posadas previo a la sentencia, y le respondió al fiscal Alejandro Glinka por la chicana y le dijo: «Hermano, sí vivieras lo que sufro yo, quiero ver lo que decís«.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que «el nene tiene 48 años» es culpable y debe ir a prisión, ante la posibilidad de recibir una medida de seguridad. El mayor de los hermanos sostuvo que cuando fue detenido lo llevaron a una celda que parecía de la época medieval: «Estaba llena de ratas», afirmó.

Por su parte, el exrepresentante legislativo del partido Activar decidió no hacer uso de sus últimas palabras. El debate se dio por concluido y se espera la deliberación de los jueces.

«Sufría un desvío», aseguran los abogados de Sebastián Kiczka

Uno de los defensores de Sebastián Kiczka afirmó que su defendido sufrió un «desvío» al descargar videos de pornografía infantil. El Dr. Eduardo Paredes consignó que los fiscales pidieron una pena para el hermano de Germán Kiczka y no un tratamiento con un profesional, que es a lo que debería someterse el acusado según la visión de su defensa.

Asimismo, destacó que en las conclusiones de la pericia psicológica oficial se indicó que el hermano del exdiputado provincial debe recibir acompañamiento por parte de profesionales. «Tiene un trastorno obsesivo compulsivo compatible con la pedofilia«, sostuvo al hablar del desarrollo de su personalidad.

La defensa pide «nulidad por indeterminación del hecho»

Tras regresar del cuarto intermedio, fue el turno de la defensa. La estrategia de los abogados de los acusados se centra en intentar desacreditar algunas de las pruebas presentadas. En aquellos casos donde no pudieron objetar la evidencia, Sebastián Kiczka intentó asumir la plena responsabilidad, buscando desvincular a su hermano Germán.

La defensa del exdiputado misionero está a cargo del abogado Gonzalo de Paula, mientras que su hermano es defendido por los letrados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga. En el caso de Sebastián Kiczka, sus representantes sostuvieron que mantenía una relación previa con la menor y dijeron que en los chats que se analizaron ella supuestamente lo trataba como un «amigo con derecho» y que él «no usó su diferencia de edad para convencerla de nada».

«Si buscan en esta resma de conversaciones no van a encontrar ningún rechazo, ni un indicio, por parte de la menor. Esto nunca ocurrió«, sostuvo la abogada. En esa línea, su colega pidió que la acusación se anule por «indeterminación del hecho» y porque «la niña ni siquiera lo acusó», sino que surgió de la investigación.

Por otro lado, el letrado respaldó los dichos de Sebastián al manifestar que «no sabía que era ilegal» ver videos sobre material de abuso infantil y destacó los problemas de abuso de sustancias y «drogas tanto legales como ilegales» que tiene.

Pidieron 15 años de prisión para Germán Kiczka

El fiscal Rau realizó un análisis de todas las pruebas expuestas a lo largo del debate y concluyó que esas evidencias, mostraron que ambos hermanos «comprenden la criminalidad» de los hechos denunciados. Tras su alegato, el funcionario judicial pidió 15 años de prisión para Germán Kiczka y solicitó 12 años para Sebastián.

Como evidencia, se presentaron alrededor de 600 videos de abuso sexual infantil, algunos de ellos con víctimas de tan solo 2 y 3 años de edad, e incluso material de zoofilia, que fueron incautados de los dispositivos móviles y de almacenamiento pertenecientes a los hermanos. Ambos hermanos están acusados en este juicio por diferentes hechos de tenencia, facilitación y distribución de MASI.

Los hermanos Sebastián y Germán Kiczka.

«Me vas a tener que sacar la calentura», le dijo Sebastián Kiczka a una menor

El fiscal Glinka alegó que Sebastián le dijo a una adolescente de 15 años que «le iba a tener que sacar la calentura». El representante del Ministerio Público Fiscal destacó que el hombre de 47 años «empujó a la víctima contra una bacha en un gimnasio y le tocó sus partes íntimas».

El mayor de los hermanos está imputado por los delitos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil y por el presunto abuso sexual simple de una menor.

El padre de los Kiczca dijo que «son inocentes»

En diálogo con la prensa, Leonardo Kiczka afirmó que el ex diputado del partido Activar era el único opositor a la fuerza oficialista que gobierna la provincia. «Mi hijo votó en contra del glisofato porque sabía el desastre que iba a generar en Misiones. A los otros dirigentes políticos no les importa la cuestión ambiental», sostuvo el padre de los acusados.

En el caso de Sebastián, Leonardo resaltó que, en caso de ser condenado, «debería recibir tratamiento con una profesional» dado que es adicto a las drogas y alcohol. En este sentido, consideró que según su punto de vista, también es inocente: «Él antes tenía un gimnasio y se le acercaban las mujeres porque era pintón y simpático. Apenas le tocó la cola a una chica y nada más. Solo por eso pueden acusarlo».

El exdiputado provincial de Misiones, Germán Kiczka.

Con respecto al material de abuso sexual infantil, Leonardo insistió en que «no hay nada» y que «es todo mentira». Asimismo, indicó: «Germán se condenó solo cuando asumió la banca en la Cámara de Representantes porque es el único opositor al señor feudal que gobierna la provincia». Por último, cerró: «Acá en Misiones no hay voto negativo, hay afirmación y abstención. Eso no es democrático».

La fiscalía señala al padre de los hermanos Kiczca por intentar entorpecer la investigación

Los fiscales también hicieron referencia a la declaración de Leonardo Kikzca, padre de los acusados y propietario de la vivienda desde la cual se descargaron algunos de los videos incriminatorios. Los letrados remarcaron que hubo severas contradicciones en el testimonio del hombre y lo acusaron de “entorpecer el esclarecimiento de los hechos”.

Los fiscales pidieron que se investigue la posibilidad de la comisión de un delito de acción pública y por “haber colaborado con la impunidad de sus hijos, pese a haber sido advertido de que debía declarar con la verdad y no lo ha hecho”.

Germán es el más complicado de todos

Más adelante, la fiscalía se refirió a la carta presentada por Sebastián Kiczka en la que se hace responsable de los hechos imputados a él y su hermano. “Fue un grave error técnico, una carta manuscrita que no sabemos ni de dónde salió, pero él vino acá y se hizo cargo de esa carta”, indicaron.

“Necesitan que nosotros empecemos a creer que realmente fue Sebastián, lo cual generó el efecto inverso. Empezamos a ahondar más en por qué tiene que ser Sebastián. Y nos dimos cuenta que es Germán el más complicado de todos, por escándalo”, sostuvieron.

Los jueces Gustavo Bernie, César Yaya y Viviana Cukla.

Las fotos y videos de abuso sexual infantil que comprometen a los Kiczka

Luego de un cuarto intermedio, los fiscales exhibieron algunos de los 603 archivos encontrados en las computadoras de los acusados. “No hace falta ninguna contratación extra para enterarnos de que estos son niños muy chiquitos”, manifestaron los fiscales.

En las imágenes, que fueron exhibidas solamente a las personas presentes en la sala, se pueden ver situaciones de abuso sexual infantil, zoofilia y todo tipo de actos bestiales.

“Me cuesta exhibirles este material, pero lamentablemente es necesario”, dijo uno de los letrados ante los gestos de espanto de los presentes. Según la fiscalía, hay pruebas suficientes para demostrar que la computadora de marca Acer en la que se encontró el material pertenece a Germán Kiczka. En ese dispositivo se encontraron carpetas con el nombre del ex diputado y papeles correspondientes a trámites personales del menor de los hermanos.

Además indicaron que está demostrada la coautoría de los acusados en los delitos que se le imputan por el material encontrado en ese dispositivo. «En relación a lo que tiene la Acer, no tenemos dudas de esa coautoría. La usaban los dos, descargaban el material los dos y también sacaban ese material a otro tipo de soporte«, afirmaron.

Luego, los fiscales se dedicaron a repasar el material contenido en un pendrive perteneciente a Sebastián Kiczka. El fiscal Antonio Glinka leyó uno por uno los nombres de los archivos encontrados. “Me da asco inclusive leer”, afirmó. «Vaya dios a saber donde mandaron todo ese material», se lamentó.

«Hay una foto que, yo les juro, me hizo vomitar«, dijo Glinka en referencia a imágenes encontradas en un CD. «¿Se entiende la gravedad de esta situación? Porque yo escuché un montón de veces que esto es un videíto de Internet y que son fotos boludas que se bajan de cualquier lado».

La acusación contra Sebastián Kiczka por abuso sexual

Por último, el fiscal Glinka se refirió a la acusación que pesa sobre Sebastián Kiczka por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años. “En este caso no hay ninguna duda. Tenemos precisiones casi perfectas de cómo y cuándo sucedió”, señaló sobre la situación ocurrida en 2023 en un gimnasio al que asistía la menor.

«Desde los 13 le viene hablando. Hay planificación incompatible con la estrategia defensiva”, afirmó el fiscal. Y agregó: “Había un total dominio de esa especie de relación”. El fiscal además se refirió al daño provocado a la víctima. “Privaron de tener un inicio sexual propio de una nena de su edad”, señaló. “Tenemos la posibildad de efectuar formalmente la imputacion por abuso sexual simple”, cerró Glinka.

Sebastián Kiczka afirmó que “es muy fácil conseguir videos de abuso sexual infantil”

Sebastián Kiczka declaró este martes 15 de abril en el juicio. El hombre de 47 años dijo: “Aclaro que es muy fácil de conseguir ese material». «Bajaba esos videos para mis trabajos artísticos porque andaba de acá para allá con pendrives y necesitaba imprimir cosas. Entonces, ese día aproveché y usé el dispositivo de mi hermano”, comentó.

El hombre sostuvo que durante la noche que se reunió con su hermano usó la computadora para “descargar videos” y “realizar trabajos digitales”. “Aprovecho cualquier computadora ya que no tengo la mía y son grabaciones bastante extensas con una temática específica, espacial, futurista. Es considerado como un estilo ciberpunk», relató.

Germán Kiczka.

Sebastián cerró su declaración diciendo: “No sabía que mirar ese tipo de videos era ilegal. Para mí eso está en Internet y está al alcance. Un día, en la casa de Germán, me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido de que había eliminado todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”.

A Sebastián Kiczka también se le imputa un abuso sexual simple de una menor, hecho que habría sucedido en el baño de un gimnasio de Apóstoles. El acusado sostuvo que no tuvo “ninguna relación” con la adolescente mencionada y sostuvo que no se fugó. Si bien no respondió preguntas, admitir su responsabilidad en relación al MASI y le pidió disculpas a su hermano “por haberlo comprometido” en esta causa.

El ex diputado Germán Kiczka se declaró inocente

Por esa línea también se movió Germán,que volvió a manifestar que tampoco se dio a la fuga, pese a que fue arrestado días después del pedido de detención en su contra en un campo de la provincia de Corrientes, el 29 de agosto de 2024. El exlegislador provincial se declaró inocente y se desligó de los archivos que contenían imágenes de abuso sexual infantil.

Asimismo, insistió en que desde el año pasado es blanco de una «persecución diagramada» para perjudicarlo como figura política. Otra de las cuestiones que indicó fue que buscó y descargó videos pornográficos, “pero no con menores de 13 años”, acorde a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas.

La investigación sobre los hermanos Kiczka

La investigación contra los hermanos Kiczka comenzó en Estados Unidos en enero de 2024 por la sospecha de que formaban parte de una red de pedofilia internacional.

En una entrevista con el Canal 12 de Misiones, la fiscal Daniela Dupuy se refirió a los inicios de las pesquisas y recordó que “en enero del 2024 recibimos un alerta por parte de una organización internacional que trabaja muy bien en la prevención de este tipo de delitos. A través de ellos, la fuerza de la ley detectó que en aproximadamente 15 países de la región se conectaban diferentes usuarios, intercambiándose videos de explotación sexual infantil».

Agregó que “en Argentina efectuamos muchos allanamientos de manera simultánea. Llegamos a allanar domicilios en todo el país, entre ellos el de Misiones”, al referirse a la confiscación de los dispositivos electrónicos de los hermanos Kiczka.

Del mismo modo, Dupuy aclaró que en el caso de personas involucradas con estos delitos, “el que tiene material, distribuye. El que distribuye también produce; y el que produce termina abusando sexualmente”.