Con alerta por tormentas fuertes, así seguirá el tiempo en Resistencia

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por tormentas fuertes para todo el Chaco y otras 7 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, y se esperan fenómenos intensos hasta la mañana de este martes inclusive, mejorando recién el miércoles, con un leve descenso de temperatura.

El alerta es de nivel naranja para el centro, sur, este y sudoeste de la provincia, y de nivel amarillo para el noroeste.

Además, abarca también a Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, el centro y este de Santiago del Estero, el norte de Salta, el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El informe indica que área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

ASÍ SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este martes se esperan tormentas fuertes por la madrugada y la mañana, lluvias aisladas por la tarde, mejorando hacia la noche, y vientos leves del sur a moderados del sudoeste. La temperatura oscilará entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.

Asimismo, para el miércoles se prevé cielo algo a ligeramente nublado, y vientos leves del sudoeste rotando al sudeste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 25.

En tanto, para el jueves se anticipa tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y similares valores térmicos, con 17 grados de temperatura mínima y 28 de máxima.