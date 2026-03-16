Comenzaron las audiciones del proyecto teatral «Imago»

El Instituto de Cultura del Chaco comunica que este lunes 16 de marzo comenzaron las audiciones a los más de 70 actores y actrices que se postularon para participar del proyecto teatral Imago.

La obra escrita por Gladis Gómez y dirigida por José Luis Valenzuela, es el segundo proyecto seleccionado dentro del prestigioso programa federal Produce en el País 2026 en articulación con el Teatro Nacional Cervantes (TNC).

Esta coproducción entre ambas instituciones se estrenará en julio en el Complejo Cultural Guido Miranda.

Como parte del proceso de producción, se convocó a actores y actrices de Resistencia y zonas aledañas para participar de las audiciones con el fin de conformar un elenco local, de fuerte presencia escénica y sólida formación en danza, expresión corporal y teatro físico.

El viernes 20 de marzo se dará a conocer a las y los postulantes que resultaron seleccionados.

Produce en el País

Este programa del Teatro Nacional Cervantes tiene como objetivo fomentar la producción teatral federal, integrando equipos artísticos de diversas provincias y promoviendo el intercambio profesional entre el teatro nacional y los organismos de cultura locales.