Claudia Panzardi: “El peronismo está fragmentado y así es muy difícil pensar en 2027”

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, se refirió al complejo escenario político del peronismo chaqueño, defendió el diálogo institucional con el gobierno provincial y cuestionó las internas partidarias que, según afirmó, debilitan las posibilidades electorales del espacio.

En una entrevista sin filtro, la jefa comunal también defendió su relación con el gobernador Leandro Zdero y apuntó contra sectores del PJ que, según dijo, priorizan cargos antes que la gente y denunció persecuciones políticas dentro del propio espacio.

Gestión en tiempos difíciles

Panzardi destacó que su prioridad es la gestión diaria y la resolución de problemas concretos en su localidad.

“Nosotros no nos vamos a agotar en la queja ni en la crítica destructiva. Estamos para trabajar y dar respuestas a la comunidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los municipios pequeños enfrentan mayores dificultades estructurales y que, en el actual contexto económico, la articulación con la provincia resulta clave.

“Son tiempos complejos. No tenemos posibilidad de articular con el Gobierno nacional y eso se siente en el territorio”, explicó.

Relación con el Gobierno provincial

La intendenta valoró el diálogo institucional con el Ejecutivo provincial y confirmó que mantuvo una reunión reciente con el gobernador.

“Necesitamos trabajar con el gobierno provincial. Eso solo se logra con respeto institucional”, afirmó.

Durante ese encuentro, Panzardi planteó demandas vinculadas a infraestructura energética, caminos rurales y obras públicas, fundamentales para el desarrollo local.

Además, dejó en claro que sostendrá ese vínculo a pesar de las críticas internas.

“Voy a cuidar esa relación, aunque algunos compañeros intenten demonizarme por trabajar con la provincia”, expresó.

Fuerte crítica al peronismo chaqueño

Uno de los ejes más duros de la entrevista fue su análisis sobre la situación interna del PJ.

“El peronismo puertas adentro está muy fragmentado. Hay dirigentes que alientan esa fragmentación”, aseguró.

Pero fue más allá y habló directamente de “cacería de brujas desde las sombras” contra dirigentes con trayectoria y cuestionó a sectores que, según dijo, priorizan intereses personales por sobre la construcción colectiva.

“Quieren perder, pero seguir cobrando cargos”

Una de las frases más duras de la entrevista apuntó al corazón de la dirigencia partidaria:

“Hay quienes no tienen expectativas de ganar en 2027. Lo único que buscan es su reelección, aun perdiendo”.

Según la intendenta, existe un sector que intenta “esquinar” lugares en las listas futuras, incluso debilitando al propio espacio.

“No creo en la unidad traída de los pelos. Ya se intentó y se perdió”.

En ese sentido, reclamó internas reales y mayor legitimidad de los candidatos.

Para cerrar, dejó una definición política fuerte sobre el futuro del peronismo:

“Hay quienes quieren un peronismo cada vez más chico, donde ellos reinen. A mí eso no me seduce”.

Y remató con un mensaje que suena a alerta interna:

“Así es muy difícil construir una alternativa para 2027”.

Debate sobre liderazgo y candidaturas

Consultada sobre la aparición temprana de candidatos de cara a 2027, la intendenta evitó cuestionamientos personales y reivindicó la competencia interna.

“Todos tenemos aspiraciones legítimas. Lo mejor que nos puede pasar es que la gente nos valide con su voto”, señaló.

Sin embargo, insistió en que la unidad forzada no es una solución.

“No creo en la unidad traída de los pelos. Ya se intentó y los resultados están a la vista”, advirtió.

Mirada nacional y autocrítica

Panzardi también vinculó la crisis del peronismo con errores a nivel nacional, mencionando experiencias recientes de gobierno.

Al analizar el escenario político argentino, sostuvo que el triunfo de Javier Milei refleja un fuerte hartazgo social.

“Se ganó una elección, pero después no se pudo gobernar de manera satisfactoria. Eso generó un rechazo profundo”, indicó.

Intendentes y agenda común

En otro tramo, rechazó las disputas entre intendentes por cuestiones del pasado, como la distribución de fondos durante gestiones anteriores, incluyendo la de Jorge Capitanich.

“No sirve discutir lo que pasó hace dos años. La gente quiere saber qué vamos a hacer hoy y mañana”, afirmó.

En cambio, propuso enfocar la agenda en temas clave como tarifas energéticas, transporte , producción y generación de empleo

Un posicionamiento claro

Finalmente, Panzardi reafirmó su identidad política dentro del peronismo, pero marcó diferencias con sectores internos.

“Sigo con la misma pertenencia política, pero tengo mucho para decir que algunos no quieren escuchar”, concluyó.