Chorotis inauguró su Comedor Municipal: un espacio de nutrición y acompañamiento para la niñez

Con gran expectativa y emoción de la comunidad, la Municipalidad de Chorotis dejó inaugurado este lunes el Comedor Municipal, un espacio destinado a garantizar que los niños de la localidad puedan acceder a comidas nutritivas, seguras y en un ambiente de contención y compañerismo.

La apertura estuvo encabezada por el intendente Ariel Hofstetter, quien destacó que se trata de “un paso muy importante en la construcción de un pueblo más unido, solidario y con igualdad de oportunidades para todos”.

Alimentación y cuidado

El nuevo comedor busca no solo ofrecer platos ricos y saludables, sino también convertirse en un punto de encuentro para la infancia, donde se fomente el cuidado mutuo, la integración y valores comunitarios. “Queremos que cada niño de Chorotis sienta que este lugar es suyo, que aquí no solo se viene a comer, sino también a compartir, a crecer y a aprender en comunidad”, expresaron desde la gestión municipal.

Compromiso con las familias

Desde el municipio subrayaron que la iniciativa es parte de una política integral de acompañamiento a las familias, especialmente en un contexto social y económico que demanda mayor presencia del Estado local. “Nuestro compromiso es estar cerca de cada vecino y brindar respuestas concretas que mejoren la calidad de vida”, aseguró Hofstetter.

Un proyecto con mirada social

El Comedor Municipal no es solo una obra de infraestructura, sino también un proyecto social que se suma a otras acciones impulsadas por la gestión en materia de asistencia, educación y salud. La iniciativa refuerza la idea de un Estado local que articula esfuerzos para que ningún niño quede excluido de su derecho a una alimentación adecuada.

Con esta inauguración, Chorotis da un paso firme hacia un futuro con más oportunidades, consolidando una red de apoyo comunitario que coloca a la niñez en el centro de las políticas públicas.