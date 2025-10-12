Chocó, destruyó y abandonó el auto que le prestó su abuela

Cerca de las 18:50 del sábado, efectivos policiales de Charata hallaron un automóvil destrozado y abandonado, en una zona montuosa del barrio 4 de Octubre.

Sobre el denominado Cruce Martínez, a 3 kilómetros del casco urbano de la localidad, el vehículo se hallaba chocado y envuelto entre malezas, sin documentación ni ocupantes o responsables en sus cercanías.

Tras una investigación, los agentes lograron dar con la propietaria del auto, una mujer de 77 años, que, tras ser entrevistada, contó el que rodado se la había prestado esa misma mañana a su nieto de 39 años y que desde entonces no tuvo novedades del auto, enterándose del accidente por los policías.

Finalmente, el fiscal en turno ordenó que se entregue el vehículo en carácter de depósito judicial provisorio, mientras que la titular deberá presentar la documentación legal del vehículo en un plazo de no más de 20 días, caso contrario, el Renault Sandero será secuestrado.