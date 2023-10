Chaco, Se rompió la transición: Representantes del gobierno electo decidieron asumir e iniciar auditorías a todas las áreas, ante lo que consideraron una “etapa fallida”

Impactos: 26

Silvana Schneider junto a la mesa técnica emitieron el siguiente comunicado: “Queremos informar a los chaqueños que hemos decidido no continuar con esta mecánica de transición que se había acordado oportunamente dando por concluida entonces esta etapa fallida y lamentando que no se haya logrado concretar esta idea de una manera ordenada.

Hemos participado de algunas reuniones e intentado mantener un contacto formal y fluido pero el resultado de ese proceso no ha sido el esperado para nosotros. Claramente no se cumplieron con las expectativas. La información solicitada oportunamente fue remitida en forma parcial y dividida secuencialmente, quedando pendientes de dar cumplimiento a varios aspectos requeridos.

Se nos indicó que no existe a la fecha ni suspensión de obras, ni cesación de pagos a proveedores, ni demoras en la cancelación de compromisos, hechos que a las claras no coinciden para nada con la realidad ni con el testimonio de muchos chaqueños que afirman todo lo contrario. Sentimos que lo aportado oficialmente está sesgado y que no se obró hasta aquí con la transparencia esperable en estas circunstancias tan delicadas para el país y la provincia.

*La actitud arrogante y hasta insolente de ciertos funcionarios de la actual administración* seleccionados para articular esta tarea vital tampoco ayudan a construir el clima adecuado para un esquema que tendría que ser mucho mas natural y sin mezquindades.

La dinámica imperativa que pretende establecer reglas de juego unilaterales ni acordadas, ni conversadas, no colabora con el ánimo que debería enmarcar este tiempo de sincronización que apunta a mejorar la calidad institucional por el bien de los chaqueños.

A los efectos de salvaguardar el espíritu democrático y republicano que nos orienta entendemos que frente a estas posturas lo que corresponde es que la actual gestión continúe con su labor hasta el 10 de diciembre tal cual lo establece el mandato constitucional vigente, aplicando sus propios criterios y valores. Mientras tanto, nosotros, como corresponde, asumiremos el día del traspaso de mando y una vez en funciones iniciaremos las auditorías programadas para luego informar oportunamente a todos los ciudadanos el estado de situación real con el que recibimos la administración”- agregaron.

Instamos finalmente a los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad institucional de gobernar a hacerlo del modo correcto, sin comprometer a la próxima gestión, cuidando los recursos de los chaqueños y tomando decisiones atinadas y ajustadas a derecho.

*Seguimos siempre abiertos a un diálogo maduro y civilizado* en el que se priorice la verdad como valor y prime el respeto a la voluntad popular, el sentido común y el don de gente. Hoy, a nuestro juicio, esas condiciones no están aseguradas”- concluyeron.

*Suscriben este comunicado: Silvana Schneider, Livio Gutiérrez y Carolina Meiriño junto a la mesa técnica que los acompañó oportunamente.¨*