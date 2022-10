Chaco presentó un Sistema para evaluar avances y dificultades en la trayectoria educativa de 44 mil estudiantes

Impactos: 13

Se trata del Dispositivo de Evaluación Chaqueño, que permitirá obtener un informe diagnóstico de los conocimientos, las habilidades y aptitudes acumuladas por los y las estudiantes de 7° grado y de 2° año en sus años de escolarización obligatoria. Iniciará el 27 de octubre en 1.389 instituciones educativas.

El Gobierno lanzó este miércoles el Dispositivo de Evaluación Chaqueño (DECh) 2022, un sistema censal propio para analizar avances y dificultades en la trayectoria educativa de 44 mil estudiantes. “Es una iniciativa en la que insistí porque debemos tener un diagnóstico acabado y preciso de los conocimientos adquiridos en el sistema educativo, y a partir de allí fortalecer la metodología de enseñanza de aprendizaje con el objetivo de lograr cumplir objetivos y metas”, dijo el gobernador Jorge Capitanich.

Desde la escuela N° 168 de Resistencia, el mandatario y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto al ministro de Educación, Aldo Lineras, presentaron la iniciativa que iniciará 27 de octubre y que incluirá a 22.098 estudiantes de 989 escuelas primarias y a 22.543 estudiantes de 400 escuelas secundarias.

“La educación es la herramienta básica para el progreso moral porque promueve valores, ayuda al desarrollo de actividades cognitivas y manuales con el objeto de tener mejores capacidades para trabajar y mejorar el salario y a su vez el trabajo garantiza la dignidad humana y promueve el desarrollo espiritual de las comunidades y de los pueblos”, destacó Capitanich.

La evaluación combinará cuatro áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática y Lengua y Literatura, en paralelo con la evaluación de ejes transversales específicos como Educación Ambiental, Educación y Memoria, Interculturalidad, Educación Vial, Educación Sexual Integral y Educación y Consumo.

Este dispositivo parte de una perspectiva de aprendizaje que no pretende presentarles situaciones hipotéticas lejanas a la realidad de los y las estudiantes ni que les signifique memorizar información, sino que busca generar actividades que les permitan demostrar qué saben hacer con aquello que saben, aplicado a situaciones de la vida cotidiana y haciendo foco en conocimientos y habilidades propias.

De esta manera, se obtendrá un informe de diagnóstico de los conocimientos, las habilidades y aptitudes que los y las estudiantes de 7° grado de nivel primario y 2° año del secundario han ido acumulando a lo largo de sus años de escolarización obligatoria.

Como parte de los desafíos asumidos por el Gobierno, el mandatario reiteró que la tarea es garantizar conectividad a internet de buena calidad, una computadora por alumno, un sistema de evaluación sistemática y mejoramiento de contenidos y calidad. “El sistema educativo tiene que garantizar que todos puedan tener el desarrollo potencial de sus habilidades cognitivas e intelectuales y para eso tenemos que tener un sistema educativo con permanente cambio, dinámica adaptativa de los escenarios y lograr que efectivamente permita llevar a un mejor desarrollo a toda la comunidad”, sostuvo el gobernador.

“Información para saber cómo vamos”

El ministro de Educación, Aldo Lineras, recordó que en el Chaco se aplican este año tres dispositivos de evaluación: las pruebas Pisa a estudiantes de 15 años en seis localidades, el dispositivo Aprender que es nacional y se hace sobre primaria y secundaria de carácter censal y muestral y este DECh.

“Este es nuestro propio dispositivo, que nos va a permitir tomar una evaluación en contexto, ya que no se puede hacer la misma evaluación a nivel nacional, y aunque se intente adaptar, no es lo mismo. Las evaluaciones no son para vigilar ni castigar, sino que necesitamos información para saber cómo vamos”, resaltó Lineras.

Lineras se mostró optimista con los resultados que arrojará el DECH, que estarán para diciembre. “Considerando la aplicación de la jornada ampliada, los ‘libros para aprender’ distribuidos en todas las escuelas primarias y el esfuerzo que han hecho nuestros y nuestras docentes este año por sostener la continuidad pedagógica, vamos a estar un paso más adelante de lo que estuvimos el año pasado con resultados muy influidos por la pandemia”, aseguró el ministro.

Acompañaron también la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini; la subsecretaria de Planificación del Sistema Educativo, Ciencia y Tecnología, Claudia González; la directora general de Planeamiento y Evaluación Educativa, Claudia Jeremich; el director general de Gestión Educativa, Enrique Soto; el director de Información Educativa y coordinador del DECH, Gerardo Núñez; la directora de Nivel Primario, Nilda Sosa; el director de Nivel Secundario, Héctor Espinosa; el director Regional 10 A, Omar Rojo y las directoras de las Regionales 10 B y 10 C, Marcela Aguiar y Griselda Quiles, así como supervisores y equipos técnicos.