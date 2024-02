Chaco, ministra de Desarrollo Humano: “Tito López debe dar explicaciones a la sociedad”

Visitas: 44

La ministra de Desarrollo Humano rechazó las críticas de dirigentes sociales sobre el supuesto retraso en becas que otorgaba la gestión de gobierno anterior.

Botteri Disoff, se explayó acerca la modalidad de gestión de la cartera que conduce, que tiene como lineamientos el trabajo territorial diario, la eliminación de la intermediación para las políticas públicas y acompañar a quienes emprenden para un Chaco próspero y pujante. Niega rotundamente que el señor Lopez así como otros movimientos y organizaciones no hayan sido recibidos, por el contrario, tanto desde la Subsecretaría de Políticas sociales, como en el Ministerio de Desarrollo Humano, fueron personalmente recibidos y escuchados. “La preocupación de este señor es que no está recibiendo transferencias como él mismo indica, es él quien debería dar explicaciones a la sociedad”.

Se han hecho millonarios con el dinero que debía ser destinado a cubrir necesidades de los Chaqueños y el mismo señor Lopez manifiesta públicamente que cuenta con más de mil seiscientos millones de pesos gracias a las “herramientas” que le otorgaba el ex gobernador Capitanich.

“Nuestro compromiso está con la gente y no con los gerentes de la pobreza, aquellos que se valieron de la situación de vulnerabilidad de miles de chaqueños para beneficio propio y enriquecerse”, dijo.

TITO LÓPEZ RECIBÍA 1965 MÓDULOS ALIMENTARIOS

La ministra indicó que en el caso del movimiento que tiene como referente a Tito López, recibía del ex Ministerio de Desarrollo Social unos 1965 módulos alimentarios supuestamente para distribuirlos entre sectores de escasos recursos pero como contrapartida entregaba una planilla firmada por la misma organización, en el mejor de los casos, ya que aún debe rendiciones por los mismos.

“No había el más mínimo control, no existía la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, agregó.

TITO LÓPEZ CERTIFICABA 241 BECAS Y DECIDÍA A QUIÉN LE DABA

Acto seguido, la ministra indicó que lo mismo ocurría con las becas, el señor Tito Lopez tenía control como certificador de 241 becas, es decir que él decidía quién cobraba y quien no de su movimiento.

Por otro lado “Se le otorgaban ayudas sociales que estaban justificadas en el desarrollo de proyectos productivos que está claro que en las tierras que le cedió la gestión anterior no se realizaba”, producto de esto, el señor está denunciado por el instituto de Colonización por venta ilegal de tierras indicó.

Para finalizar, Botteri Disoff remarcó: “seguimos trabajando en un plan para que llegue a todos los chaqueños que hoy son rehenes de estos supuestos dirigentes sociales, que no representan a nadie y que sólo dirigen los beneficios para su propio bolsillo,viviendo como millonarios mientras la sociedad pasa hambre”.