Chaco, Liderazgo para la Transformación Social: Capitanich entregó diplomas y destacó los proyectos “que transforman comunidades”

El gobernador Jorge Capitanich entregó certificados de la diplomatura “Liderazgo para la Transformación Social” a 101 estudiantes egresados de las sedes de Resistencia y Sáenz Peña, pertenecientes a 15 localidades. “Valoramos mucho esto porque también desarrollan proyectos que a su vez generan financiamiento y transforman a sus comunidades”, expresó el mandatario en el acto realizado este sábado en la Casa de las Culturas de la capital.

Con 22 proyectos territoriales aprobados, Capitanich felicitó a los egresados. “Ustedes tienen esa capacidad de amar, de transformar la realidad, de tener vocación, que han dedicado tiempo, esfuerzo, que lo hacen todos los días, pero que ahora le agregaron otras herramientas más para servir mejor a nuestros hermanos y hermanas”, les dijo.

La instancia, organizada de manera conjunta entre el Centro de Estudios, Formación y Animación social (CEFAS), la Agencia ACERCA, la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Gobierno provincial a través de la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, contó en esta edición con una participación mayoritaria de mujeres, alcanzando un 67 % del total de estudiantes.

Del acto participaron también el titular del Instituto de Cultura del Chaco y coordinador de la diplomatura, Francisco Romero, y el presidente del CEFAS, Carlos Accaputo, quienes insistieron en la importancia de la educación pública y el compromiso por la transformación social. El mandatario consideró que esto asegura las condiciones para “tener líderes con capacidad de planificación para la acción y la comunicación, imbuidos de principios esenciales como la ética de la convicción y la responsabilidad”.

A su turno, Francisco ratificó “el valor democrático y guardador de las políticas públicas”. “Por eso hoy están egresando 101 personas de una diplomatura sostenida por universidades públicas nacionales en forma gratuita”, remarcó. Los diplomados provienen de Resistencia, Puerto Tirol, Barranqueras, Puerto Vilelas, Fontana, Las Palmas, Presidencia Roque Sáenz Peña, Tres Isletas, Quitilipi, Colonia Aborigen, Colonias Unidas, General Pinedo, Machagai, Los Frentones, y Las Breñas.

“La diplomatura tiene teoría, pero no los saca de los territorios desde donde ustedes vienen”, remarcó al respecto, el coordinador Francisco Romero, aclarando, además que los proyectos aprobados “tienen como anclaje proyectos comunitarios para transformar la vida de quienes allí viven”. “De eso se trata, construir en nuestros territorios, porque hay que emanciparse de los imposibles, de todo aquello que nos dijeron que no existía o peor aún, que no se debía buscar. Que viva la educación pública y que viva la militancia comprometida para la transformación social”, concluyó.

Por su parte, el titular de CEFAS remarcó la importancia del espacio en la generación “del bien común”. “La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a equilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos relevantes, y eso es lo que ustedes hacen y lo que fueron generando otras personas con sus proyectos a lo largo de estos seis años”, sostuvo.

Entre el 2016 y el 2022, unos 560 chaqueños y chaqueñas se graduaron. La entrega de este sábado contó con la presencia de la ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira; el presidente del Centro de Estudios y Animación Social, Gabriel Picciano; la decana de la Facultad de Humanidades de la UNNE, Graciela Guarino; el rector de la UNCAUS, Germán Oestman; el presidente de la Agencia Cerca, Hernán Ramírez; y miembros del equipo de coordinación de la diplomatura; egresados 2022 y de ediciones anteriores.

Diplomatura 2023

La cohorte 2023 “Liderazgo para la Transformación 2.0” (con apoyo de CAF), estará destinada a referentes de Chaco y Corrientes, e iniciará el 6 de junio. La misma es gratuita y los módulos temáticos serán: Introducción al programa y desarrollo local, Inteligencia existencial y cambio climático, Inteligencia cognitivo-práctica y evaluación de impacto, Inteligencia emocional y transformación digital, Inteligencia sociopolítica, género y grupos poblacionales, Inteligencia económico financiera y reactivación económica