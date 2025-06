Chaco Juega, el torneo que se convirtió en una marca: “Hoy es la oportunidad de los chicos de mostrarse y trascender”

El vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, aseguró que la competencia ya es el mayor torneo provincial de la historia. La edición 2025 incluirá adultos mayores y reforzará la presencia en el interior.

El vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Gabriel Pellegrini, brindó detalles sobre la nueva edición de Chaco Juega, el torneo que se consolida como uno de los programas deportivos más relevantes de la provincia. En diálogo con medios locales, Pellegrini celebró el crecimiento de la propuesta y destacó su impacto en miles de jóvenes del interior chaqueño.

“El Chaco Juega en su primera edición, el año pasado, se convirtió automáticamente en el torneo provincial más exitoso de la historia del Chaco”, aseguró el funcionario, al recordar que el programa llegó a casi 70 municipios en su debut durante 2024.

Pellegrini subrayó que el objetivo central del torneo es brindar oportunidades: “Permite a los adolescentes disfrutar, mostrarse y trascender en el deporte”. En ese sentido, destacó los logros de jóvenes chaqueños como Brian, un atleta de General Pinedo que se coronó campeón nacional en jabalina, y otro competidor de Castelli que clasificó a un torneo sudamericano en salto en largo. “Estos logros demuestran que ya es un trampolín para futuras estrellas del deporte”, afirmó.

Inclusión, federalismo y nuevas categorías

Uno de los ejes que destacó el vicepresidente del Instituto fue el de la inclusión. “Este año sumamos a personas con discapacidad y también a adultos mayores de 60 años en diferentes disciplinas, que podrán clasificar a un torneo nacional”, adelantó.

Además, Pellegrini afirmó que el gobernador Leandro Zdero exigió descentralizar las actividades deportivas. “Nos pidió expresamente que trabajemos para equilibrar la balanza entre Resistencia y el interior”, dijo. En ese marco, mencionó que el año pasado recorrió 41 localidades del interior para promover y acompañar el torneo.

No obstante, admitió que en algunos casos hubo resistencia política. “Algunos intendentes no nos abrieron la puerta por razones ideológicas. Les recordamos que no le están cerrando la puerta al gobierno, se la están cerrando a sus propios chicos”, lamentó.

Todo gratuito, con respaldo provincial

Pellegrini remarcó que la inscripción y participación en Chaco Juega es completamente gratuita. “Desde el primer día hasta el nacional, no se paga ni un caramelo. Todo está cubierto por la provincia”, dijo.

Además, el Instituto del Deporte trabaja en coordinación con áreas como Lotería Chaqueña, Educación y Desarrollo Humano para fortalecer la infraestructura deportiva y garantizar el acceso a través de convenios y capacitaciones. “Ofrecemos desde esponsorización para clubes, apoyo institucional, hasta capacitaciones en RCP y medicina del deporte. Todo al servicio de los municipios, sin importar el color político”, afirmó.

En cuanto a la actividad regular, informó que tanto el Polideportivo Jaime Zapata como el Parque Tiro Federal en Resistencia funcionan a pleno con clases gratuitas para todas las edades. También reciben a instituciones como la Escuela de Policía, el COE, bomberos y el Servicio Penitenciario. “Este año se volverá a realizar la Olimpiada de los Médicos, luego del éxito de la primera edición”, adelantó.

De cara al futuro

Consultado sobre la proyección del torneo, Pellegrini dijo que Chaco Juega no solo es una política pública deportiva sino también una herramienta de transformación social. “En un país desigual, esto es una oportunidad real de crecimiento para muchos chicos que no tienen acceso a competencias en sus municipios”, explicó.

“Tenemos chicos con una capacidad impresionante en toda la provincia y nuestra responsabilidad es darles las herramientas. Chaco Juega es eso: una herramienta y una posibilidad para que se muestren, avancen y sueñen”, concluyó.