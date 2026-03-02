Chaco inició el ciclo lectivo primario desde la Isla del Cerrito y con nuevo edificio escolar

El gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación Sofía Naidenoff dejaron inaugurado este lunes el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Primario para toda la provincia, en un acto realizado en la Escuela de Educación Primaria N° 132 “Pablo R. Guitart” de la Isla del Cerrito, donde además quedó habilitado el nuevo edificio escolar.

Desde allí se dio la bienvenida a cerca de 180.000 niños que comenzaron las clases en escuelas primarias de todo el Chaco. El flamante establecimiento beneficiará a una matrícula de 293 estudiantes y marca el inicio de un año especial para la institución, que el próximo 26 de marzo celebrará su centenario.

Durante su discurso, Zdero destacó el cumplimiento del compromiso asumido con la comunidad educativa para finalizar la obra antes del inicio del ciclo lectivo. “Hoy estamos iniciando el Ciclo Lectivo para toda la provincia del Chaco”, expresó, y ratificó el objetivo de mejorar la calidad educativa y revertir los indicadores registrados al comienzo de su gestión.

El mandatario valoró el esfuerzo de docentes, estudiantes y del Ministerio de Educación en la implementación de políticas públicas y resaltó avances en los aprendizajes iniciales. “Gracias al esfuerzo de todos los chaqueños y al compromiso de los docentes con la capacitación, hoy nuestros chicos leen 36 palabras por minuto en primer grado, lo que significa un logro importante”, afirmó. Además, convocó a las familias a acompañar el proceso educativo desde el hogar.

Escuelas conectadas con tecnología satelital

Uno de los momentos más destacados fue la conexión en vivo con ocho escuelas primarias del norte provincial mediante antenas satelitales Starlink, instaladas por la empresa Ecom Chaco para garantizar acceso a internet en zonas alejadas.

La actividad se desarrolló junto al presidente de la empresa, Adrián Veleff, la directora de la EEP N° 132, Liliana Alegre, y estudiantes del establecimiento. Participaron instituciones educativas de Comandancia Frías, Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Miraflores, El Espinillo y Villa Río Bermejito.

Veleff destacó que el programa ya cuenta con cerca de 100 antenas en funcionamiento en toda la provincia, con el objetivo de asegurar conectividad tanto en las escuelas como en sus comunidades.

El compromiso educativo

Por su parte, la ministra Naidenoff señaló que el inicio del ciclo lectivo renueva el compromiso de toda la comunidad educativa. “No hay otro sentido en educación si no lo hacemos por los chicos. Cuando un docente enseña, multiplica generaciones”, expresó.

La funcionaria resaltó la continuidad del programa de alfabetización “Aprendo Leyendo”, destinado al primer ciclo de las escuelas primarias, y adelantó que este año se sumará un nuevo desafío enfocado en el aprendizaje de matemáticas. También subrayó que la provincia es una de las pocas del país que entrega un libro a cada alumno.

Además, informó que como parte del ordenamiento del sistema educativo se titularizaron 19.500 docentes en distintos niveles y modalidades, resultado de un trabajo conjunto con las Juntas de Clasificación.

Una obra esperada por la comunidad

La directora de la EEP N° 132, Liliana Alegre, celebró la inauguración del nuevo edificio y el significado de la obra para la comunidad. “Hoy nos reúne la alegría de ver un sueño transformado en paredes, aulas y patios nuevos que tantos años esperamos. Agradecemos al Estado provincial por su mirada a nuestra comunidad, porque inaugurar esta escuela es celebrar que la educación sigue siendo la apuesta más fuerte para el futuro”, manifestó.

Durante el acto también se realizaron bendiciones religiosas por el inicio del ciclo lectivo y la inauguración del edificio, y se entregó equipamiento de cocina, utensilios y herramientas para huerta escolar, aportados por la Fundación Soy Chaco.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado; del intendente José Luis García; autoridades provinciales, legislativas y municipales, además de representantes del sistema educativo y organizaciones de la comunidad.