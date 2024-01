Chaco, Infraestructura Escolar: Ciclo Lectivo 2024: escuelas en condiciones y operativos de limpieza

Impactos: 16

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, realiza las intervenciones para acondicionar los edificios educativos, como así también anunció que ya comenzaron los operativos de limpieza y el desmalezamiento de predios de instituciones, en el área metropolitana.

La subsecretaria de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia, Rosana Cerrutti, a días de asumir en el cargo, manifestó que también se encuentra reuniendo la información sobre las obras de construcción de edificios educativos que estaban en marcha y que ahora están en pausa. De todas maneras, la subsecretaria Cerrutti dijo: ”Estamos trabajando en las demandas inmediatas de obras menores en escuelas, con el fin de ponerlas en condiciones para el próximo Ciclo Lectivo y reorganizando el trabajo para determinar cómo vamos a atender las demandas reales como nos pidió el gobernador Leandro Zdero”.

Por eso, la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia, y la arquitecta de Infraestructura Escolar, Mabel Betik, esta semana, se reunieron con todos los directores de las Regionales Educativas para pedirles un relevamiento de las necesidades más urgentes de los edificios educativos (como reparaciones de sanitarios o de techos) para intervenir y así poder garantizar el normal inicio de las clases”.

OPERATIVOS DE DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS

Además, la arquitecta Cerrutti comentó que en esta primera semana de enero el equipo de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar comenzó los operativos de desmalezamiento y limpieza de predios de escuelas del Área Metropolitana, como ser el complejo educativo de las escuelas secundarias 7, 8 y 9 (ex Comercio), las escuelas primarias Nro. 2 y Nro. 33, que tienen terrenos grandes en Resistencia. “Armamos la diagramación de trabajo para el Área Metropolitana y todos los días vamos a estar realizando operativos de limpieza y desmalezamiento de escuelas, también para contribuir con la prevención del dengue”, comentó la funcionaria.

Por último, Cerrutti señaló: “El tema del mantenimiento de las escuelas, es una preocupación de la ministra Sofía Naidenoff y también mía, por lo que planificamos realizar intervenciones permanentes durante el año. Como ciudadana no puedo ver que las escuelas, que están insertas en nuestra ciudad, en el receso escolar estén prácticamente abandonadas con pastizales y con basura. Realmente es una lástima, siempre me llamó la atención y ahora tengo la oportunidad de ocuparme de esto. Son edificios públicos que deben estar prolijos siempre y marcar el ejemplo”