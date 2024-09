Chaco, Elecciones docentes y no docentes: ya están publicadas las listas de candidatos

Visitas: 1

Las elecciones para conformar Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación serán el 23 de octubre.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, a través de la Junta Electoral Docente y No Docente para elecciones 2024 de Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación, informa que ya han sido oficializadas las listas de candidatos que participarán de los mencionados comicios. Dichas listas, oficializadas mediante las resoluciones N° 5 y 6, están publicadas en el blog del Departamento de Contenidos y Repositorio, dirdocumentacion.educacion.chaco.gob.ar/junta-electoral.

En el mencionado blog también se encuentra publicada toda la documentación referente a las elecciones docentes y no docentes para difusión y acceso público (circulares, instructivos, modelos, padrones, etc.), con información que se actualiza periódicamente. Esta información y todas las consultas que tuvieran lugar pueden requerirse a la sede de la Junta Electoral, sita en calle French 777 de la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes, en horario de 9 a 13, o bien solicitarla al correo electrónico juntaelecconsejoedu@chaco.gob.ar.

Las elecciones de Juntas de Clasificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación se llevarán a cabo el 23 de octubre próximo. El Gobierno de la Provincia del Chaco ha planteado la convocatoria a Elecciones Docentes y No Docentes con el fin de garantizar al personal docente de todos los niveles, ciclos, modalidades y/o servicios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, no docentes, padres y estudiantes la más amplia participación democrática en la elección de sus representantes, dando cumplimiento a lo establecido por el Estatuto del Docente Ley 647-E y Ley del Consejo de Educación N° 885-E. El escrutinio definitivo y consideración de impugnaciones será dentro de los 15 días del acto electoral, es decir del 24 de octubre al 7 de noviembre, según Art.11 – Ap. XXI Ley 647- E Decreto 1217/91 y modificatoria; inclusive en esas fechas también serán las elecciones complementarias (mesas no constituidas o anuladas). La correspondiente asunción de los nuevos representantes electos será del 20 de diciembre al primer día hábil del Ciclo Lectivo 2025.