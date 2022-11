Chaco: El Gobernador rubricó convenios para dinamizar la ejecución de obras habitacionales la provincia

Impactos: 8

En el marco de su agenda en Buenos Aires, el gobernador Jorge Capitanich mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Santiago Maggiotti y el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, con quienes avanzó en acuerdos para la concreción de obras de soluciones habitacionales en la provincia. Así, acordaron la construcción de 70 viviendas del Plan Reconstruir, en Concepción del Bermejo; y rubricaron un acta para el inicio de los trabajos del desarrollo urbanístico del Procrear en el predio del ex Hospital Pediátrico, en Resistencia.

Además, evaluaron el avance de las obras que forman parte y se ejecutan en el emprendimiento La Rubita 2, con unas mil viviendas y más de 500 loteos urbanos.

“Suscribimos un convenio para la ejecución de las obras del Plan Reconstruir, que implica 70 nuevas viviendas en Concepción del Bermejo; y paralelamente, un acta de acuerdo para procurar el inicio, con autorización del permiso provisorio de obra para el plan procrear en la ciudad de Resistencia, en el edificio del ex pediátrico, que son 436 departamentos”, relató el mandatario.

Asimismo, confirmó que, en el marco del encuentro con las autoridades nacionales, evaluaron la posibilidad de “generar las condiciones para tener el proyecto ejecutivo de lo que denominamos Rubita II, un emprendimiento que involucra cerca de 1000 viviendas multifamiliares, cerca de 524 loteos urbanos”, aclaró Capitanich. En este punto, reconoció que también se busca “generar las condiciones para seguir ejecutando las obras que nos falta”, señalando que cerca de 6000 viviendas se encuentran en trámite, de las cuales “3301 están en proceso de ejecución y el resto debería ponerse en marcha”, afirmó. “De ese total, 729 viviendas requieren la no objeción financiera y deben estar atadas a un flujo financiero por parte del Estado Nacional”, puntualizó el Jefe del Ejecutivo chaqueño.

Resaltan el trabajo mancomunado de Nación y Provincia

El ministro Maggioti destacó el buen trabajo que vienen realizando de manera conjunta con el Gobierno chaqueño, confirmando las ganas de comenzar con los nuevos proyectos, que tienen que ver con los nuevos desarrollos urbanísticos del Procrear 2 y “que van a cambiar las vidas de muchos chaqueños”, aseguró.

Ratificando la existencia de “un Estado nacional dispuesto a colaborar con aquellos gobernadores que están preocupados por esta política pública de vivienda”, el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación resaltó que “Chaco va dentro de las primeras 10 provincias que están ejecutando obras por parte de este Ministerio”.

A su turno, Scatolini reparó en la importancia de firmar con el Nuevo Banco del Chaco, afirmando que nunca había existido esto en la historia del Procrear y que se trata del único banco oficial con el que está trabajando el programa nacional. “Eso nos permitió que hoy sea el Chaco, si lo medimos habitacionalmente, la provincia con más porcentaje de participación en el programa procrear en la línea de construcción”, puntualizó.

Adjudicando el logro al trabajo conjunto que Nación viene realizando con la entidad bancaria local, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial confirmó que son más de 4000 viviendas construidas y en ejecución con la línea de construcción del Procrear”.