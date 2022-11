Chaco: Apertura de la XVIII Conferencia Continental de Juristas: “necesitamos líderes políticos con acción, convicción y coraje para defender derechos”, dijo Capitanich

Impactos: 30

El gobernador Jorge Capitanich participó de la apertura de la XVIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas, en el auditorio de la Casa de las Culturas. Bajo el lema “Responsabilidad de los juristas en la defensa de la democracia, la realización de los derechos humanos y el medio ambiente”, las jornadas serán hasta el 4 de noviembre y contarán con la participación de reconocidos catedráticos internacionales que desarrollarán análisis sobre derechos políticos, económicos, de género y medioambientales de los pueblos.

En su discurso de apertura, el mandatario expresó: “Necesitamos líderes políticos con acción, convicción y coraje para defender derechos, pero sobre todo juristas que tengan la sensibilidad para construir nuevos paradigmas en base a la solidaridad internacional. Seamos capaces de construir una patria justa, libre y soberana, y una humanidad solidaria, justa y equitativa”.

En una mesa inicial integrada por la presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), Vanessa Ramos, la presidenta de la AAJ Rama Argentina, Claudia Rocca, la presidenta del Comité Organizador, Laura Tissembaum, y previo a la participación del coro Chelalapi, Capitanich agradeció la posibilidad de realizar este encuentro en el Chaco para debatir paradigmas y analizar la realidad de los pueblos para enriquecer y fortalecer la democracia.

Además, Capitanich aseguró que “no hay orden jurídico equilibrado y justo cuando hay un orden social injusto. No existe un orden jurídico equilibrado si los países hegemónicos no cumplen las normas internacionales, ni es posible construir un orden jurídico respetado socialmente si no somos capaces de debatir una reforma estructural del sistema judicial en Argentina y en el mundo”.

“La igualdad de oportunidades es la esencia de la democracia”, destacó el gobernador chaqueño, y en ese sentido, advirtió: “necesitamos hacer una redefinición de la democracia en términos de representatividad, de representación, de legitimidad y de ejercicio activo del poder como base transformadora de la realidad social, económica y cultural”.

Capitanich señaló además que, en la actual situación política, “existe una contradicción profunda que se traduce en democracia versus corporaciones”. Por eso llamó a los juristas y al sector político a “ver cómo somos capaces de garantizar la plena y la irrestricta vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales, y garantizar igualdad de oportunidades. Para eso se necesita de dirigentes políticos que tengan liderazgo, que tengan coraje, y que no sean genuflexos al poder corporativo”.

La presidenta de la Asociación Americana de Juristas, Vanessa Ramos, reflexionó sobre situaciones y procesos históricos que atraviesa el mundo y señaló que la institución “reafirma el pleno respeto del derecho internacional, igualdad soberana y exige levantar medidas y establecer relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo”. Apoyando luchas sociales y políticas argentinas y latinas, remarcó en la necesidad de “trabajar por modelos económicos alternativos, incorporando derechos humanos, para proteger el medio ambiente, erradicar la pobreza, proteger mujeres, niños, niñas, pueblos indígenas e incluir comunidades LGTIQ+”. Además, se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher, tras el intento de magnicidio ocurrido en septiembre pasado.

La presidenta del Comité organizador de la Conferencia, Laura Tissembaum, celebró el encuentro, con representantes de todo el mundo, “lo que nos va a permitir avanzar en diálogo de múltiples situaciones a las que nos hemos visto enfrentados, los cambios, comunicacionales, en las relaciones personales, de trabajo, en las responsabilidades del Estado, crisis sanitarias, en los derechos humanos, todos estos vínculos que, como en otras situaciones históricas, también, vienen produciendo cambios, buenos y malos”, concluyó.

Estuvieron en la apertura la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, el ex juez Raúl Zaffaroni, el sociólogo, politólogo y catedrático argentino, Atilio Borón, junto funcionarios y funcionarias provinciales.

Organizado por la Asociación Americana de Juristas (AAJ), durante las jornadas expondrán reconocidos juristas argentinos como Alejandra Gils Carbó, Nelly Minyersky, Eduardo Bacersat, entre otros. Además, participarán Alberto Fillipi (Italia), Carol Proner y Luciane Toss (Brasil), Alfredo Millan Alarid (México), Gisela Giménez (Venezuela), y Gloria Ramírez y Pietro Alarcón (Colombia) entre otros.

Entre los ejes temáticos de las jornadas se incluyen la autodeterminación, soberanía e integración, independencia de los pueblos, endeudamiento externo; la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales y culturales, género, diversidad e igualdad, justicia feminista, medio ambiente y cambio climático, alcances y límites a las facultades y la independencia de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público, Lawfare, entre otros.