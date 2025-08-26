Castelli: Un Paciente De 54 Años Fue Salvado Gracias A La Red Iam Implementada Por El Gobierno Provincial

WhatsApp Image 2025-08-26 at 12.22.19

El Ministerio de Salud del Chaco informó que un hombre de 54 años logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de la Red de Infarto Agudo de Miocardio (IAM), recientemente implementada en la provincia por iniciativa del gobernador Leandro Zdero.

El paciente, oriundo de la zona de El Impenetrable, recibió un diagnóstico temprano, este fin de semana, en el Hospital Bicentenario de Juan José Castelli y fue trasladado de inmediato, logrando en menos de cuatro horas acceder a una angioplastia en un centro privado de Sáenz Peña, debido a que contaba con cobertura de obra social.
El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que este hecho refleja el funcionamiento eficaz de la red. Además, agradeció a todo el equipo del Hospital por el trabajo, a su Directora Juana Mercedes Benítez y sobre este tema agregó: “Llevamos adelante una coordinación de la Red de Infartos que fue lanzada la semana pasada en la provincia, donde somos interlocutores entre la salud pública y la privada; porque hay que entender que la Salud es una sola, y eso nos permitió que en menos de 4 Hs una persona que estaba en El Impenetrable, con un diagnóstico preciso y salir rápidamente con una solución que se terminó “angioplasteando” en un centro privado de Sáenz Peña. ¿Porqué privado? Porque el paciente tenía obra social ¿Quién articuló el funcionamiento de todo eso? El sistema de la Red IAM que fue lanzada e ideada por la Salud de Chaco. El tiempo es vida, si somos capaces de achicar la ventana de tiempo desde el diagnóstico hasta la resolución del problema estamos logrando calidad y cantidad de vida a la gente”- concluyó.

Desde la cartera sanitaria remarcaron que la Red IAM constituye un paso fundamental en la atención de emergencias cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad en adultos, y que mejora la equidad y accesibilidad a la salud en toda la provincia.

 

