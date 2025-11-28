Caputo volvió a negar que el dólar esté atrasado

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el actual tipo de cambio en respuesta a quienes sostienen que está atrasado. «Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’», posteó el jefe del Palacio de Hacienda sobre un gráfico que muestra el incremento de las ventas al exterior.

El ministro buscó de esta manera marcar su posición frente a los economistas y referentes del sector privado que consideran que el «dólar está barato» y eso es una traba para el desarrollo de la economía.

Varios de esos cuestionamientos se apoyan en el cierre de empresas o reemplazo por importaciones de líneas producción que se conocieron en los últimos meses.

El posteo del ministro no permite discriminar cuáles son los sectores que traccionan ese aumento de las exportaciones. Y tampoco acepta preguntas para indagar sobre el perfil de las ventas al exterior.

No obstante, informes privados e incluso las últimas publicaciones del INDEC dan cuenta de que el crecimiento se concentra en sectores con ventajas competitivas derivadas de recursos naturales como la energía (Vaca Muerta) o el sector agropecuario.