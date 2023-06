Capitanich y Filmus lanzaron la convocatoria de proyectos federales de innovación 2023

Impactos: 40

El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus, lanzaron este mediodía desde Chaco la nueva convocatoria de Proyectos Federales de Innovación (PFI) 2023. Se trata de una iniciativa nacional que busca dar soluciones a problemas sociales, productivos y ambientales concretos a través del financiamiento de proyectos de generación y transferencia del conocimiento científico-tecnológico. Fue durante la apertura de la “Semana del Futuro”, un espacio de debate federal que busca visibilizar las discusiones sobre temas estratégicos del país.

“Unir Argentina Futura con ciencia, tecnología e innovación es la clave para el desarrollo”, apuntó Capitanich y remarcó que la soberanía tecnológica está fuertemente vinculada al rol activo del Estado en términos de aprovechamiento de los recursos disponibles y descentralización de recursos económicos. En primer lugar, el gobernador destacó la importancia de los PFI que en esta edición asignará un presupuesto de 200 millones de pesos por provincia. En Chaco entre 2021 y 2022, el programa financió 16 proyectos con 120 millones de pesos, y con esta nueva edición, totalizará 320 millones de pesos en tres años.

En paralelo, valoró otras iniciativas de gran relevancia como la construcción del Centro de Innovación en Ciencia de Datos (Cinnodat) y el Centro de Nanotecnología, más el incremento del número de investigadores chaqueños dentro del Conicet. En ese punto, indicó además que se busca jerarquizar el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación e incrementar su presupuesto progresivamente como política de Estado.

En otro orden de cosas, el gobernador opinó que en el marco de “Argentina Futura” deben discutirse cuatro temas centrales en materia económica: el régimen monetario, el déficit cuasi fiscal, la viabilidad de una moneda digital de curso legal obligatorio con trazabilidad para reducir la informalidad laboral y la exteriorización de activos financieros y reales. “Este debate debe formar parte de un modelo que garantice una regla fiscal que tienda al equilibrio, una regla monetaria que tienda a la estabilidad y una regla cambiaria que tienda a la competitividad”, analizó. Y añadió que ese es el único modelo posible para generar un país con desarrollo de base industrial, con innovación tecnológica y productiva, con empleo y desarrollo de las economías regionales.

La acción “Semana del Futuro” es una propuesta federal, interministerial y abierta a la comunidad con el objetivo de fortalecer la democracia y darles visibilidad a las potencialidades productivas de la Argentina, esenciales para un desarrollo sustentable, integral e inclusivo. Consiste en una serie de actividades con carácter federal (conferencias, debates, talleres y eventos culturales) que se realizarán del 29 de mayo al 2 de junio, en Chaco, Río Negro, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es organizada por la Unidad Ejecutora “Argentina Futura” dependiente de la Jefatura de Gabinete de Nación, junto con la ONU Argentina.

Participaron de la actividad la directora Nacional de Consejo Económico Social Patricia Vaca Narvaja; el titular del Programa “Argentina Futura”, Nahuel Sosa; la subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Sebastián Benítez Molas; el presidente del Instituto Chaqueño de Ciencia y Tecnología, Juan Martín Fernández; el presidente del Ipduv Diego Arévalo; la vicepresidenta del ICCTI, Daniela Torrente; y la directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, María Laura Salinas.

Filmus: “El futuro será de la mano de la ciencia y la tecnología”

El ministro Filmus destacó el rol que el Estado nacional da a la ciencia, tecnología e innovación con una mirada federal que busca incentivar el desarrollo de las provincias. “Históricamente en nuestros país hubo regiones pensadas para agregar valor y otras, la mayoría, para generar materia prima. Nosotros estamos rompiendo esa estructura y poniendo más plata donde hay necesidades y no solo donde está concentrada la demanda”, apuntó el funcionario. Y ratificó que se trata de una firme decisión política de apuntalar el desarrollo de las regiones más postergadas.

En ese punto, graficó que “uno de los ejemplos de concentración más evidente es el que se observa en ciencia y tecnología: más del 80% de la inversión está puesta en la zona metropolitana. Nuestra mirada política sobre el futuro tiene que ver con federalizar la inversión científica-tecnológica con una perspectiva de desarrollo federal y no tanto en base a la demanda porque si no la lógica no se rompe porque los que más demandan son los que más recursos y poder. Por ejemplo el norte grande recibía hasta el 2021 el 3% de la inversión total y ahora recibe el 15%; y en el caso de Chaco fue una de las provincias que más equipamiento adquirió, a través del Programa ‘Equipar Ciencia’. Nuestra línea de Proyectos Federales de Innovación (PFI-2023) van en esta dirección”, concluyó.

A su turno, Nahuel Sosa, coordinador del programa “Argentina Futura”, explicó que la premisa del mismo consiste en pensar el futuro como un derecho de las sociedades. “Una sociedad con un Estado presente puede planificar qué tipo de futuro quiere; por eso este programa se dedica a estudiar escenarios posibles que pueden pasar y a trazar un horizonte que sea deseable y posible”, dijo.

En ese marco, comentó que la Semana del Futuro tiene dos ejes centrales: cómo potenciar el desarrollo nacional y cómo defender y profundizar la democracia ante crecientes hechos de violencia política. “Con esta propuesta pretendemos pensar el futuro a escala local, nacional y regional, para que sea un futuro marcado por el protagonismo de las sociedades y por el bienestar de los pueblos”, concluyó Sosa.

Detalles de los PFI

“Cuando hablamos de esta convocatoria apuntamos a proyectos que tengan que ver con grupos de investigación articulados, dando respuestas a necesidades y a demandas locales. Es el territorio el que manda y el que define la orientación y los impactos de estos proyectos, en el marco de un plan completamente federal”, señaló la subsecretaria nacional de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación Luz Lardone.

A su vez, la directora del Consejo Económico y Social Patricia Vaca Narvaja habló de que es importante que se den discusiones que construyan propuestas colectivas para el desarrollo del país, con la participación de todos los sectores, promoviendo la inclusión y la distribución de la riqueza. Al mismo tiempo destacó, que el cuadro político que conduce la provincia con Capitanich a la cabeza, “tiene muy claro lo que significa una política federal, una política inclusiva, una política de desarrollo del país y la región”.