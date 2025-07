Capi Rodríguez sobre falsas acusaciones en Redes Sociales: “¿Qué pasa, Coqui, tenés miedo?”

El referente chaqueño de La Libertad Avanza y jefe regional de ANSES desmintió categóricamente acusaciones infundadas, y vinculó el hecho a una operación política orquestada por el kirchnerismo para atacar a quienes trabajan en la reconstrucción de la provincia y el país.

El delegado regional de ANSES y referente provincial de La Libertad Avanza, Alfredo “Capi” Rodríguez, salió al cruce de publicaciones malintencionadas en portales y redes sociales que intentan vincularlo con supuestas irregularidades en organismos nacionales. “Las acusaciones son falsas, carentes de todo sustento, y responden a un operativo del kirchnerismo para desacreditar el trabajo que venimos haciendo con honestidad y resultados concretos”, expresó Rodríguez.

En ese sentido, recordó que no existe ninguna causa judicial en su contra, y que las menciones a extorsión o afiliaciones fraudulentas “ya fueron descartadas judicialmente luego de la declaración de los involucrados”, y que tanto PAMI como ANSES han colaborado en el esclarecimiento de esos hechos. “No hay delito, no hay causa, no hay pruebas”, afirmó.

Rodríguez fue más allá y apuntó directamente al exgobernador Jorge Capitanich: “¿Qué pasa, Coqui? ¿Tenés miedo? Ahora que se terminó tu tiempo, tus campañas se basan en ensuciar desde las sombras a quienes sí trabajamos todos los días para reconstruir una provincia y un país que ustedes destruyeron con décadas de clientelismo, corrupción y miseria planificada”.

“Con el calendario electoral en marcha, el kirchnerismo agita fantasmas para tratar de deslegitimar a sus adversarios. Pero ya nadie les cree. El pueblo chaqueño los castigó en las urnas y lo volverá a hacer”, expresó el referente de LLA en Chaco.

Por el contrario, destacó la gestión en la Anses: allanamientos a estudios contables por jubilaciones indebidas, detección de pensiones truchas, y la iniciativa de reorganización sindical dentro de esta Administración. “Mientras ellos operan, nosotros trabajamos. Nuestra energía está puesta en brindar un servicio público real, no en servirnos del Estado como lo hicieron ellos durante tantos años”.

“Vamos a seguir poniendo la cara, haciendo lo que hay que hacer, sin miedo y con la tranquilidad de tener las manos limpias”, cerró Rodríguez.