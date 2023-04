Cámara de Diputados: Limitan el uso de telefonía e internet en establecimientos penitenciarios del Chaco

Impactos: 6

El Poder Legislativo aprobó la Ley 3794-J que limita el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia. La norma fue promovida por el diputado Livio Gutiérrez y fue aprobada en la última sesión ordinaria.

Luego del extenso debate con distintas posturas dentro del recinto, la presidenta Elida Cuesta aseguró que, si bien existen protocolos implementados por el Ejecutivo provincial, es evidente la falta de controles exhaustivos para que la telefonía y el internet dentro de las unidades penitenciarias dejen de ser utilizadas con fines delictivos. “Creo que esta ley viene a poner claro sobre oscuro en cuanto al uso de la telefonía en las cárceles, ya que es de público conocimiento la gran cantidad de casos en que personas privadas de su libertad utilizan esta herramienta que comunicación para cometer ilícitos”, aseveró.

Cuesta no dudó al expresar que “es necesario garantizar los derechos humanos de los detenidos, pero también queremos garantizar los derechos de la sociedad que quiere vivir en paz y respetando la ley”.

“Queremos proteger a la sociedad que está expuesta a delitos”

El autor de la normativa aprobada por el cuerpo, Livio Gutiérrez, expresó que la iniciativa establece que para garantizar el derecho a la comunicación de los internos se instalarán teléfonos públicos, los cuales deberán ser programados para reproducir, al inicio de cada comunicación, un mensaje pregrabado en el cual se indicará el nombre y la ubicación del establecimiento penitenciario desde donde se origina la llamada. “Este es un proyecto de 2016, el primigenio fue el exlegislador Raffin, y había perdido estado parlamentario, por eso agregué otro ítems relacionados a internet e inhibidores de comunicación a los efectos de limitar y garantizar derechos constitucionales en los lugares donde hay personas recluidas, privadas de la libertad o condenadas”, fundamentó Gutiérrez.

Tras un intenso debate, el diputado autor de la iniciativa explicó que, si bien los presos tienen que tener comunicación, también es derecho constitucional que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad de los reos y, en ese marco, creo que las condiciones edilicias no están bien en el sistema penitenciario, por lo que hay que mejorar mucho.

“La idea de este proyecto es, no sólo garantizar a través de líneas directas de telefonía pública dentro de la propia cárcel, comisaría o penal, sino también la comunicación con la advertencia de que, cuando se habla desde ese teléfono, haya una voz pregrabada que indique que se habla desde ese dispositivo, porque hay muchas casos de estafa, sobre todo a adultos mayores”, sostuvo.

En cuanto a aquellos planteos sobre el uso educativo que le dan a la telefonía las personas privadas de su libertad, aclaró que el objetivo es sostener la cuestión educativa. “Sabemos que se necesita tener internet en las cárceles, pero se puede controlar su uso. No creo que esta ley conculque derechos constitucionales, más bien creo que va a proteger a la gente buena que está todo el día trabajando y está expuesta a demasiados delitos”, finalizó.

Bergia: “Una ley que está por encima de cualquier resolución”

El legislador Juan José Bergia manifestó, por su parte, que también existen protocolos dictaminados por el Ministerio de Seguridad del Chaco. “Por algo todos los decretos del gobernador vienen a ser ratificados en esta Legislatura, por lo que considero que esta herramienta permitirá afianzar las políticas necesarias para que la sociedad esté más segura”, agregó.

El legislador aseguró que si bien en el recinto se brindaron muchas opiniones sobre los protocolos existentes, con la aprobación de esta ley no se vulneró ningún derecho de los detenidos, sino que se pretendió garantizar los derechos constitucionales de todas las y los chaqueños.

Para finalizar, consideró que los reproches de algunos legisladores sobre la aprobación de esta iniciativa son totalmente fuera de lugar. “Votar de manera afirmativa sobre este tema no implica estar en contra de los derechos humanos, no implica estar en campaña permanentemente, lo que implica son temas puntuales que la sociedad necesita para decir que cada uno de los ciudadanos, como lo dijo también el diputado Obeid, más allá de la pertenencia política, estamos acá para tratar de darle una herramienta suficiente a la gente para que a todos nos vaya mejor y no solamente a algunos”, resaltó.