Boca superó a Talleres en los penales y logró su pase a semifinales de la Copa Argentina

En los 90 minutos, el Xeneize y los Tallarines empataron en 1, con goles de Gastón Benavídez y Edinson Cavani (de penal). En la definición en tiros desde el punto penal, fallaron Nahuel Bustos y el propio Benavídez; y los de Almirón convirtieron los cuatro penales. Boca enfrentará a Estudiantes, que dejó en el camino a Huracán.

Boca Juniors superó este domingo a Talleres de Córdoba por penales (4-1), luego del empate 1-1 registrado en Mendoza, y obtuvo la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

Gastón Benavídez abrió el marcador para Talleres y el uruguayo Edinson Cavani, de penal, señaló la igualdad en el Malvinas Argentinas.

En los penales, su vía más rentable para ganar play offs, Boca se impuso a pura eficacia y no necesitó de Sergio Romero porque Nahuel Bustos y Benavídez ni siquiera acertaron al arco en sus definiciones.

Ahora, los de Almirón enfrentarán en semifinales a Estudiantes de La Plata, que viene de vencer a Huracán.

Intenso partido

El partido cumplió la expectativa entre dos equipos que jugaron de manera intensa. El primer tiempo mostró a Boca con mejores y mayores opciones de gol, pero sin eficacia a la hora de definir.

Boca dispuso de un juego asociado que superó a Talleres. La diferencia se notó después de los primeros 15 minutos de juego y a partir de la chance de Miguel Merentiel, quien no llegó a empujar la pelota de cara al arco tras el pase de Valentín Barco, el partido se hizo más atractivo.

El equipo de Jorge Almirón jugó concentrado, especialmente en ataque, y aprovechó algunos espacios en el mediocampo y la defensa de Talleres.

Sin embargo, la “T” se puso en ventaja con el gol de Benavídez. La jugada nació con el centro de Juan Portillo que descolocó Marcos Rojo y Marcelo Saracchi. La pifia de Nicolás Vallejo fue corregida por Benavídez, quien ingresó libre de marcas y cruzó el balón para el 1-0.

De ahí en más, fue todo de Boca e hizo figura a Guido Herrera. El arquero de la “T” fue impasable ante Cristian Medina (en dos oportunidades) y también frente a Cavani.

En el segundo tiempo, el Xeneize mantuvo su buena producción en ataque y Talleres se retrasó unos metros. A los 10 minutos, en una pelotazo cruzado que no implicaba mayores consecuencias, Cavani le tiró todo el oficio a Juan Portillo. El uruguayo recibió infracción en la disputa de la pelota y Echenique cobró penal. El ex PSG de Francia no falló, venció a Herrera y puso el 1-1.

El partido finalizó 1-1 y Boca, recién en los penales, obtuvo su premio. El equipo de Almirón fue ampliamente superior ante un Talleres timorato, que fue de mayor a menor y quedó lejos de un papel digno.

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón.

Talleres, de Córdoba: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Rodríguez, Lucas Suárez y Juan Portillo; Nicolás Vallejo, Ulises Ortegoza, Rodrigo Villagra y Rodrigo Garro; Valentín Depietri y Bruno Barticciotto. DT: Javier Gandolfi.

Gol en el primer tiempo, 22m. Benavídez (T).

Gol en el segundo tiempo, 12m. Cavani, de penal (B)

Penales convertidos: Benedetto, Figal, Cavani y Barco (B); Barrera (T).

Penales marrados: Bustos y Benavídez (T)

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Diego Barrera por Depietri (T); 20m. Kevin Mantilla por Suárez (T); 26m. Nahuel Bustos por Barticciotto y Luis Angulo por Vallejo (T); 29m. Ezequiel Bullaude por E. Fernández (B); 37m. Darío Benedetto por Merential (B) y 39m. Matías Gómez por Ortegoza (T);

Amonestados: Figal (B); Suárez (T).

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Fuente: Télam