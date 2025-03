Barranqueras: El Gobierno provincial instaló una casilla policial y entregó móviles

Visitas: 0

El espacio de seguridad se encuentra en el Centro de Salud cercano al Puerto de Barranqueras. Están afectados 12 oficiales de Infantería que recibieron una camioneta y 4 motocicletas para patrullar la zona.

El ministro de Seguridad Hugo Matkovich inauguró, este viernes, una casilla policial en el Centro de Salud Pedro Biolchi de Barranqueras. El espacio está a cargo de oficiales de la Infantería de la Policía del Chaco quienes recibieron una camioneta y cuatro motocicletas para patrullar la zona y brindar seguridad a las y los vecinos. “Llevamos adelante políticas activas de prevención del delito. Barranqueras necesitaba una mirada especial, tenemos que darle tranquilidad a los vecinos que hace tiempo la están solicitando”, señaló el ministro Matkovich tras poner el funcionamiento la casilla que tiene afectados a un total de 12 oficiales.

En esta línea, explicó que no se pueden dar soluciones mágicas. Así hizo mención al funcionamiento de la Escuela de Policía durante la gestión anterior. “Durante 4 años no hubo ingresos en la Escuela de la Policía, no entendemos por qué sucedió. Se trata de una decisión dolorosa para la policía porque se pierden elementos importantes como, por ejemplo, el orden de mandos”, graficó.

El funcionario aseguró que su gestión se “pone del lado de la gente que trabaja y se ve afectada porque el accionar de los delincuentes. Sabemos que no podemos dar soluciones mágicas, si no tenemos policías no podemos garantizar presencia en todos lados”.

Por su parte, el jefe de la Policía, Fernando Romero, explicó que la casilla policial fue instalada con el fin de prevenir delitos en zonas complicadas de Barranqueras. “Nuestro mapa de calor arrojó que en la zona del Centro de Salud hay ataques de motochorros y puntos de ventas de estupefacientes”, informó y comentó que la casilla será un apoyo importante a las tres comisarías de la ciudad portuaria.

Participó de la inauguración el jefe de Personal de Infantería, Miguel Agued.