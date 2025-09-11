autos y motos clasicos, la cita será este fin de semana en el parque “2 de febrero”

Este fin de semana se realizará el Segundo Encuentro Interprovincial de Autos y Motos Clásicos y tendrá como sede el Parque Intercultural “2 de Febrero”. El mismo fue declarado De Interés Municipal y tanto el sábado como el domingo comenzará a las 10 horas, siguiendo hasta la noche.

Además de la exposición de vehículos, habrá stands de emprendedores, food trucks y cerveceros artesanales, música y animación.

Armando Duarte, Dante Daneri y Diego Vargas son los organizadores del evento y explicaron que este encuentro será multi marcas de autos y motos.

“La idea es mostrar y promocionar el rescate de rodados antiguos, ya tenemos comprometidos más de 100 participantes que vendrán de Formosa, Santa Fe, Corrientes, Misiones y del interior provincial”, dijo Daneri.

Desde la Subsecretaría de Deportes comunal invitaron a la gente a presenciar el evento, que contará con el apoyo logístico comunal, a través del programa “Resistencia juega”.

Mientras que la Subsecretaría de Tránsito se encargará de regular la circulación vehicular en la zona y acompañará a los autos y motos clásicos a un recorrido de exhibición, a realizarse el sábado a las 16 horas, por el microcentro de Resistencia