Asume Massa y se esperan anuncios sobre el dólar, subsidios y planes

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó hoy que el Gobierno ”tiene plena confianza en su gestión”, y afirmó que Sergio Massa, quien hoy asume al frente del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura“es un hombre muy importante para la coalición” oficialista.

“Juega un partido muy difícil, pero pone todo su capital en riesgo”, resumió una fuente cercana al ex titular de la Cámara de Diputados y referente del Frente Renovador.

Luego de que jure como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, cuyo acto está previsto para este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el tigrense tiene previsto realizar una conferencia de prensa para dar a conocer los principales lineamientos de su gestión.

En ese acto se esperan anuncios relativos al dólar, sobre todo respecto a una posible cotización favorable para que haya una mayor liquidación de parte del campo. También hay expectativa respecto a directivas sobre la quita de subsidios y el recorte de gasto con la mira puesta en los planes sociales.

Desde el massismo aseguraron que a su asunci asistirán cerca de 500 personas, teniendo en cuenta que fueron invitados empresarios, sindicalistas, dirigentes del Frente Renovador, funcionarios nacionales y provinciales de la coalición gobernante y mandatarios provinciales.

En la Casa Rosada apuestan a que la llegada de Massa le inyecte una cuota de oxígeno al Gobierno de Alberto Fernández, que luego de la renuncia de Martín Guzmán como titular del Ministerio de Economía no logró contener la crisis cambiaria ni económica.

“Primero hay que estabilizar y después encaminar los temas de fondo”, señalaron a NA desde el Frente Renovador, espacio que lidera Sergio Massa, y advirtieron que “no hay lugar para más errores”.

El desembarco del tigrense al Gabinete nacional, en un rol de superministro de Economía, fue considerado por propios y ajenos como “una de las últimas cartas” que le quedan al Gobierno para superar la turbulencia económica.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner llegará a reemplazar a la saliente ministra de Economía, Silvina Batakis, quien permaneció 24 días al frente del Palacio de Hacienda que había dejado vacante Martín Guzmán a principios de julio.

Luego de conocerse el inminente arribo de Sergio Massa al Palacio de Hacienda, el impacto en los mercados fue alentador e incluso generó una baja en la cotización del dólar blue, pero aún queda por verse si efectivamente el tigrense podrá llevar adelante las correcciones necesarias para salir de la crisis económica.

El gabinete de Massa

El hasta ayer titular de la Cámara de Diputados, quien también concentrará bajo su órbita las áreas de Desarrollo Productivo y Agricultura, ya confirmó en los últimos días a buena parte de sus colaboradores

En ese sentido, José Ignacio de Mendiguren estará a cargo del área de Producción; Juan José Bahillo será el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Matías Tombolini el de Comercio; y Daniel Marx integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública.

Marco Lavagna continuará al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Solmi seguirá en el nuevo esquema de la Secretaría de Agricultura a cargo de la Unidad de Coordinación Federativa y Gabriel Delgado fue designado en la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas.

La Secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal estará encabezada por el hasta ayer vicejefe de Gabinete Jorge Neme, en tanto Raúl Rigo será secretario de Hacienda y Eduardo Setti, de Finanzas.

La nómina se completa con Sandra Mayol en la subsecretaría de Asuntos Institucionales; y Sabrina Vettel y Katia Blanc en áreas estratégicas de la Secretaría.

Expectativas favorables

Acerca de la asunción del nuevo ministro, sostuvo que las “expectativas son las mejores y muy positivas” en relación a la gestión de Massa en el gabinete.

“Vamos a tener los primeros lineamientos generales en materia de política macroeconómica. Hasta ahora vienen respondiendo favorablemente a las expectativas que ha generado”, insistió el jefe de Gabinete.

El funcionario recalcó en que “la economía está en una situación compleja y difícil, en un contexto global muy complejo y con variables que impacta a Argentina, que no es una isla”.