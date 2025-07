Analia Verón: La concejal de Resistencia que combina política, familia y compromiso social

Resistencia, Chaco – En la política chaqueña, pocos personajes logran combinar la cercanía personal con un compromiso firme hacia la comunidad como lo hace la concejal Analia Verón. En una charla franca y profunda, la dirigente mostró no solo su faceta como funcionaria pública, sino también su vida cotidiana, sus desafíos como madre y su visión clara sobre las transformaciones necesarias en la capital provincial.

Entre el despacho y la maternidad

“Más que la billetera flaca, tengo los nervios de punta”, confesó Verón con una sonrisa, describiendo sus días como madre de dos hijas —una de dos años y siete meses, y otra de siete—, mientras se desdobla entre las responsabilidades familiares y la gestión pública. Lejos del estereotipo del político distante, ella se presenta como una mujer que cocina, sabe prender el fuego para el asado, y hasta arregla relojes, habilidades que aprendió de su padre, quien desde pequeña la enseñó a valerse por sí misma en todas las áreas.

“Soy hija única y mi papá me enseñó desde chica a hacer asado, electricidad, soldar… Me dijo que tenía que valerme por mí misma”, remarcó orgullosa, destacando el empoderamiento que la familia le brindó y que ahora traslada a su rol público.

Una carrera marcada por la justicia y la frustración

Abogada de formación, Verón dejó de ejercer hace catorce años para dedicarse a la política. Explicó que si bien la carrera le permitió formarse en un ámbito que siempre le generó inquietud por las injusticias, la burocracia y la lentitud del sistema judicial la desilusionaron con la práctica profesional. “Uno idealiza la justicia, pero en la realidad es muy amargo. Me desgastó ver que las cosas no salen como deberían: alimentos que no llegan, desalojo que no se ejecuta, asesinos que entran y salen, pruebas que se pierden”, relató con sinceridad.

Este desencanto la llevó a buscar en la política un espacio donde sí pueda dar respuestas reales y palpables a las necesidades de la gente. “Yo quiero estar en la política para dar una respuesta, para transformar”, aseguró.

Regularización dominial: una deuda histórica con los barrios

Uno de los temas que Verón aborda con más compromiso es la regularización dominial de barrios vulnerables, un problema que en Resistencia se arrastra desde hace décadas. En su último trabajo en el barrio Camalotes, ubicado junto al TOA, visitó familias originarias del pueblo Qom que llevan hasta 25 años sin un título de propiedad formal.

“La gente no entiende qué es el plano de mensura, no saben que el certificado que les dieron en otras gestiones no es un título. No pueden dejar la tierra en herencia ni sacar un crédito, porque legalmente no existen como propietarios”, explicó la concejal. El proyecto que presentaron incluye la medición precisa de las parcelas, respetando las dimensiones reales y las construcciones existentes, para finalmente donar los terrenos a los pueblos originarios y venderlos a los criollos, garantizando así el acceso formal a la propiedad.

Esta regularización representa no solo un derecho sino una herramienta de inclusión y seguridad para muchas familias que viven en la incertidumbre.

Un abordaje integral: Estado presente y coordinado

Verón destacó que uno de los avances más importantes en la gestión municipal y provincial actual es el trabajo conjunto para llegar a los barrios con un abordaje integral. “Cuando la municipalidad llega a tu barrio, no viene sola. Llega el camión sanitario, la gente de Huellas para control canino y castración, la región sanitaria con especialistas, el registro civil para trámites de DNI, el instituto de vivienda… Todo en conjunto para facilitar la vida de la gente”, detalló.

Este esquema, que debería ser la norma y no la excepción, ha demostrado ser altamente efectivo para atender las múltiples necesidades de los vecinos, especialmente en sectores históricamente olvidados.

Cine distendido: inclusión en acción

Una de las iniciativas más valoradas que impulsa Verón es el “cine distendido”, un espacio adaptado para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y personas neurodivergentes. En estas funciones, la luz se mantiene encendida, el sonido es moderado, y no se penaliza que los chicos se muevan o hablen durante la proyección, generando un ambiente inclusivo y respetuoso.

“El sábado 2 de agosto se realizará una nueva función con la película ‘Intensamente 2’ en el cine Lio Miranda, con entrada libre a cambio de un alimento no perecedero para donar a un merendero”, anunció la concejal, destacando la emoción de las familias que por primera vez pueden disfrutar del cine con sus hijos en condiciones adecuadas.

Verón subrayó que la verdadera inclusión no se logra solo con palabras bonitas, sino con hechos concretos que permitan a todos ejercer sus derechos y participar plenamente en la vida social.

Resistencia: una ciudad en transformación y desafíos pendientes

Amante y defensora de su ciudad, Verón no oculta su dolor por el abandono y la falta de educación cívica que aún persisten en la capital chaqueña. “Nos duele cruzar el puente y ver que la ciudad vecina está mejor ordenada, limpia y respetuosa con las normas que la nuestra”, afirmó. La falta de respeto por la basura, la circulación sin casco o cinturón y el incumplimiento de normas generan un desgaste constante en la imagen y calidad de vida de Resistencia.

Sin embargo, la concejal se muestra optimista. “Queremos que la gente deje de mentirse, que no se venda espejitos de colores, que se entienda que el cambio real es con hechos y no con promesas. No prometo lo que no puedo cumplir, pero doy la cara y trabajo todos los días para mejorar”, aseguró.

El desafío de la política honesta

Con un estilo directo y sin vueltas, Analia Verón ejemplifica el perfil de política que muchas veces se extraña: cercana, práctica y comprometida con las causas de su comunidad, pero también crítica con las fallas del sistema y consciente de las limitaciones. Su historia personal, marcada por la enseñanza paterna, la maternidad y el amor por su ciudad, le da un respaldo sólido para afrontar los retos que conlleva su función.

En tiempos en que la desconfianza hacia los políticos crece, su llamado a la transparencia, la paciencia y el trabajo conjunto resuena con fuerza en quienes buscan un cambio genuino.