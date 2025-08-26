Allanamientos en la sede local de Pami por investigación de afiliaciones truchas y pedidos de coimas

El allanamiento se realizó en el primer piso del edificio, específicamente en las oficinas que ocupaban los anteriores titulares. La policía busca documentación que permita avanzar en la causa. La atención al público no se vio afectada y se desarrolló con normalidad, ya que el operativo se concentró en el área administrativa.

Las denuncias surgieron hace unos días y generaron un gran revuelo, especialmente con cruces con el Colegio Médico.

El nuevo titular del PAMI en la región, Alejandro Alloatti, se encontraba en el interior del edificio durante el allanamiento. En declaraciones extraoficiales, comentó que la requisa estaba a punto de finalizar. La Policía Federal permaneció en el lugar hasta después del cierre del PAMI, programado para las 13:30.

La comunidad permanece a la espera de más novedades sobre esta investigación que busca esclarecer las presuntas irregularidades en la gestión anterior.