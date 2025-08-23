Allanamiento en Fontana: detienen a una mujer con cocaína y más de 1,5 millones de pesos en efectivo

En un operativo realizado por la Dirección de Policía de Investigaciones, personal de la División Enlace Operativo llevó adelante un allanamiento en un domicilio de Pasaje Santa Fe al 3800, en la localidad de Fontana, que culminó con la detención de una mujer de 34 años y el secuestro de droga, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

El procedimiento se concretó en la noche del viernes 22 de agosto, alrededor de las 23:40 horas, en cumplimiento del Decreto Fundado Nº 95 expedido por el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de la jueza Dra. Belén Chapresto.

La intervención

Según informaron fuentes policiales, al momento de ingresar a la vivienda los moradores opusieron resistencia, por lo que fue necesario hacer uso de la fuerza “en la medida de lo estrictamente necesario”. Una vez asegurado el lugar, los agentes iniciaron la requisa correspondiente.

En el operativo se secuestraron 0,9 gramos de cocaína, dos recortes de bolsas de polietileno, una tijera, un teléfono celular marca Xiaomi y la suma de $1.567.100 en efectivo.

La detenida

La moradora de la vivienda, identificada como Alejandra Estefanía V., de 34 años, fue notificada de su aprehensión en el marco de la causa por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

En el lugar también se hizo presente personal especializado de la división Microtráfico, a cargo del oficial ayudante Luis Nefle, quienes efectuaron el pesaje y la prueba de campo de la sustancia hallada, confirmando que se trataba de cocaína.

Intervención judicial

El ayudante fiscal Facundo Rivera se comunicó de manera inmediata con la Fiscalía Antidrogas de turno, la cual dispuso el secuestro de la droga, los recortes, la tijera y el dinero en efectivo, además de la detención de la sospechosa.

La investigación continúa bajo la supervisión del Crio. Ppal. Walter Madona, jefe de Enlace Operativo Metropolitana, y el Crio. Inspector Germán Luis Fernández, jefe del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitana.