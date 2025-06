Aguinaldo en tiempo y forma en Resistencia: cómo la gestión de Nikisch enfrentó la caída de ingresos y garantizó el pago

En medio de una crisis financiera que golpea a los municipios del país, el Gobierno de la ciudad de Resistencia abonó este jueves el sueldo anual complementario correspondiente a la primera mitad del año. El secretario de Hacienda, Ricardo Roffé, detalló cómo se logró cumplir con esta obligación sin recurrir a endeudamiento, pese a la fuerte caída de los fondos coparticipables y de la recaudación local.

Resistencia pagó el aguinaldo con fondos propios y sin asistencia externa. El dato no pasa desapercibido en el actual contexto económico, donde la contracción del consumo, la desaceleración de la actividad y el desplome de la coparticipación están obligando a provincias y municipios a postergar pagos o adoptar medidas extraordinarias para cumplir con sus compromisos básicos.

En ese marco, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Resistencia, contador Ricardo Roffé, confirmó este jueves 13 de junio que el aguinaldo fue depositado y acreditado para todo el personal municipal. Lo hizo en una entrevista con medios locales, donde además explicó el trabajo de previsión financiera que se viene desarrollando desde comienzos de año.

“Con el intendente se ha tomado la previsión y él permanentemente nos está controlando e incitando a que seamos muy cautos”, afirmó Roffé, al remarcar que la decisión de ordenar las cuentas tuvo como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales.

Caída real del 5% en cinco meses

La situación económica del municipio se vio afectada desde principios de 2024 por la disminución progresiva de los recursos coparticipables. Estos fondos, que provienen de impuestos nacionales y provinciales, representan más del 75% de los ingresos del municipio capitalino.

“Veíamos que comenzaba a disminuir, en términos reales, la recaudación, sobre todo la participación que recibimos de la provincia, de los fondos coparticipables”, explicó el funcionario.

Entre enero y mayo, la caída real fue del 5%, según los informes del área contable. Pero abril fue un mes crítico. “La coparticipación que recibimos fue menos del 50% de lo que normalmente veníamos recibiendo. Literalmente, no alcanzaba ni para el 60% de los sueldos”, advirtió Roffé.

Ante ese panorama, el municipio activó un esquema de ahorro y control del gasto, evitando erogaciones que no fueran esenciales, con el objetivo de preservar la masa salarial. “Nos preparamos para este escenario. Por eso llegamos a junio con el aguinaldo cubierto”, subrayó.

Consumo en retroceso y presión sobre los recursos

El secretario de Hacienda explicó que la caída de los ingresos está directamente vinculada con la contracción del consumo a nivel nacional. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias, que son coparticipables, dependen del nivel de ventas y de la actividad económica.

“El consumo no arranca, y como el consumo no arranca la recaudación nacional no mejora. Al contrario, está cayendo”, alertó. A esto se suma que el Gobierno Nacional prorrogó vencimientos importantes, como el del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que originalmente debían pagarse en mayo pero fueron trasladados a junio. Recién este mes se conocerá el verdadero impacto de esa decisión sobre la coparticipación.

Aunque espera que haya una leve mejora en la remesa de fondos este mes, Roffé fue cauto. “Todavía no tenemos datos definitivos. Hay que esperar cómo se comporta la recaudación de este mes para saber si habrá algún alivio”, dijo.

La resolución nacional y las tasas municipales

Roffé también se refirió al decreto que dictó el Gobierno Nacional, prohibiendo a las empresas incluir tasas municipales en sus facturas de servicios. La medida afectó de forma directa a municipios de Buenos Aires que cobraban así tributos locales de manera indirecta, a través de empresas como Edenor, Edesur o AySA.

“A los municipios del Chaco, en particular al de Resistencia, no afecta esta decisión”, aclaró el funcionario. Y explicó que en la provincia “nunca se cobraron tasas municipales dentro de las facturas de servicios. Por eso, esa medida no nos impacta”.

El impacto sí es fuerte en los municipios bonaerenses que utilizaban ese sistema, ya que la cobrabilidad de las tasas superaba el 90% al venir incluidas en la boleta de luz o agua. En cambio, en Resistencia, la recaudación municipal es más limitada y depende exclusivamente de la contribución directa del vecino.

La incógnita del carné de conducir digital

Otro de los temas que abordó Roffé fue la digitalización de los trámites de la Licencia Nacional de Conducir, anunciada por el Gobierno Nacional. Si bien la iniciativa busca agilizar los procesos y reducir la burocracia, plantea interrogantes sobre el cobro de tasas municipales.

“Todavía no está 100% implementado y hay dudas sobre cómo se hará el cobro de tasas locales”, planteó el secretario. Actualmente, para tramitar la licencia, el vecino abona un derecho municipal y una tasa nacional. Si todo el trámite pasa a ser digital y centralizado, los municipios podrían quedar fuera del circuito de recaudación.

“Consulté y todavía no me supieron responder qué va a ocurrir. No está claro cómo se hará el cobro ni si los municipios van a poder sostener sus ingresos por este concepto”, afirmó.

También puso el foco en los desafíos de implementación: “Un amigo fue a Paraguay con todo digital y lo multaron. Le dijeron que no tenía validez. Esto requiere más tiempo, análisis e implementación”, señaló.

Recaudación propia: apenas un cuarto del total

Roffé reconoció que el municipio tiene una gran dependencia de los fondos externos. Según explicó, la recaudación propia representa solo entre el 20% y el 25% de los ingresos totales. “Los tributos municipales alcanzan solo para pagar el 25% de los sueldos. El resto depende de la coparticipación”, precisó.

Entre los tributos locales más importantes se encuentran la tasa de Registro e Inspección General de Comercios, el impuesto Inmobiliario municipal y la Patente. A pesar de los esfuerzos por mejorar la cobrabilidad, el margen sigue siendo bajo.

“La recaudación propia es muy escasa y nos obliga a tener una administración muy cauta. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que el municipio siga funcionando y cumpla con sus obligaciones”, concluyó Roffé.