Aguilar y Panzardi inscribieron la alianza “Vamos Chaco”

La intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, y el ex senador, Eduardo Aguilar, formalizaron la inscripción de una nueva alianza electoral: “Vamos Chaco”, un espacio que busca posicionarse como alternativa al peronismo tradicional y al oficialismo provincial.

Aunque el frente iba a llamarse inicialmente “Somos Chaco”, un impedimento legal obligó a modificarlo a último momento. La flamante alianza quedó conformada por tres partidos políticos: el Partido Demócrata, la Concertación Forja y el ARI, y tiene como principales figuras a Panzardi, quien encabezará la lista de diputados nacionales, y Aguilar, que será candidato al Senado.

«Estamos iniciando un nuevo esto es un nuevo camino el que pretende construir futuro. Con todos los que tengamos la mejor intención de que nuestra provincia del Chaco le vaya mejor y que fundamentalmente deseamos una propuesta siempre que defienda los intereses de la provincia del Chaco», expresó Panzardi en diálogo con este medio y agregó que «serán una opción muy fuerte para 2027».