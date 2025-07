Acto de entrega de diplomas a diputados provinciales electos: renovación, compromiso y expectativa de trabajo en equipo

Con un auditorio colmado en la Casa de las Culturas, se realizó el acto oficial de entrega de diplomas a los 16 diputados provinciales electos en las últimas elecciones legislativas del Chaco. A partir del próximo 10 de diciembre, comenzarán su mandato para el período 2025-2029. El evento, cargado de emoción y simbolismo democrático, estuvo encabezado por la presidenta del Tribunal Electoral, Dra. Emilia Valle, y contó con la participación de la vicegobernadora y parte del gabinete provincial.

Durante la ceremonia, la Dra. Valle destacó la importancia del recambio institucional y llamó a los nuevos legisladores a trabajar con compromiso por una sociedad “más equitativa, inclusiva y justa”. Señaló también la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables y de construir consensos en beneficio de toda la comunidad chaqueña.

La Vicegobernadora acompañó la entrega de diplomas

La contadora Silvana Schneider se mostró satisfecha con la composición de la nueva legislatura y valoró la llegada de caras nuevas y jóvenes al ámbito parlamentario. “Es un momento de mucha esperanza. La gente eligió renovación y eso implica desafíos. Desde el Ejecutivo vamos a acompañar todos los proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida de los chaqueños”, afirmó.

La mandataria hizo hincapié en la administración responsable y en la necesidad de un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. “Queremos una legislatura que construya, no que ponga palos en la rueda”, remarcó.

Los testimonios de los diputados electos

Varios de los nuevos legisladores compartieron su alegría y adelantaron parte de su agenda de trabajo.

La doctora Carina Botteri, electa diputada, manifestó su entusiasmo y compromiso con un enfoque productivo: “Tenemos que dejar atrás el asistencialismo. Queremos un Chaco pujante, de trabajo y oportunidades. Vamos a acompañar al Ejecutivo para lograrlo”.

Por su parte, el doctor Jorge “Pato” Gómez, actual ministro de Gobierno y Justicia y futuro diputado provincial, agradeció la confianza del pueblo chaqueño. “Es un honor haber integrado los tres poderes del Estado. Vamos a trabajar por los sectores más vulnerables y en proyectos que mejoren la calidad de vida de la gente”, expresó.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, también estuvo presente y valoró la participación de nuevas fuerzas políticas. “Hay que aggiornarse. Tenemos legislaciones que ya quedaron viejas. Celebro que haya sangre nueva, tanto en Primero Chaco como dentro del peronismo. Esperamos diálogo y construcción, no obstrucción”, sostuvo.

Julio Ferro: “Una legislatura mejor, de cara a la gente”

Uno de los discursos más destacados fue el del primer diputado provincial electo, quien anticipó su intención de construir una legislatura “más transparente, moderna y coordinada con el Ejecutivo”.

“Quiero una Cámara que no mida cada acción en términos electorales. Tenemos que tener un 2026 de trabajo, no de campaña. Hay un digesto jurídico obsoleto; ya estoy repasando de la A a la Z para ver qué leyes derogar o actualizar. Necesitamos normas útiles y aplicables, no superpoblación legislativa que no sirva”, subrayó Ferro.

También expresó su interés en integrar las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Legislación General, e hizo un llamado a trabajar por el desarrollo productivo: “Necesitamos leyes que favorezcan al productor, al comerciante, al emprendedor. Para eso hay que actuar en conjunto con el Ejecutivo y evitar proyectos inviables económicamente”.

Ferro agradeció especialmente a los militantes de la Unión Cívica Radical “por llevar la boleta y el mensaje puerta a puerta” y al gobernador Leandro Zdero por confiar en su liderazgo en la lista de diputados.

Cierre del acto

La presidenta del Tribunal Electoral, Dra. Valle, destacó el trabajo realizado por todo el equipo del Tribunal en el proceso electoral. “Agradecemos también a los medios de comunicación, que son parte fundamental en la difusión y en transparentar el proceso democrático”, expresó.

Con la entrega de diplomas, se cierra un capítulo del calendario electoral chaqueño y se abre uno nuevo: el desafío legislativo de los próximos cuatro años.