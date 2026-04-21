A un año de la muerte del Papa Francisco: legado, cercanía y los últimos días del pontífice argentino

Este 21 de abril de 2026 se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, quien se convirtió en 2013 en el primer pontífice latinoamericano y jesuita de la historia.

Su vida estuvo atravesada por una profunda vocación de servicio, desde sus inicios como sacerdote en barrios humildes hasta su rol como arzobispo de la capital argentina. Siempre destacó por su sencillez, su mensaje de inclusión y su mirada puesta en los más necesitados.

Durante su pontificado impulsó una Iglesia más cercana, promoviendo el diálogo interreligioso, la justicia social y el cuidado del ambiente como ejes centrales de su prédica. Sus gestos, como viajar en vehículos modestos o acercarse sin protocolos a los fieles, marcaron una forma distinta de ejercer el liderazgo en el Vaticano. Además, su mensaje logró trascender fronteras, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes del mundo contemporáneo.

En sus últimos días, su salud había mostrado un deterioro progresivo, aunque continuó con algunas actividades y mensajes públicos hasta poco antes de su fallecimiento. Su partida generó una profunda conmoción global, con muestras de dolor y homenajes en distintos países.

A un año de su muerte, su legado sigue presente en millones de personas que recuerdan su palabra, su cercanía y su incansable llamado a la fraternidad.