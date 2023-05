22 de mayo 1976 : Era asesinado el boxeador Argentino Oscar Natalio Bonavena

Impactos: 10

El 22 de mayo de 1976, en Reno, Nevada, era asesinado el boxeador Argentino Oscar Natalio Bonavena. Nacido en 1942 en Parque Patricios, se crió dentro del Club Atlético Huracán donde comenzó a practicar Boxeo, su imponente físico no tenía relación ni con su voz aflautada ni con su carácter bonachón, extrovertido y bondadoso. Varios promotores vieron en él, un proyecto de campeón de los “pesos pesados”, fue llevado a los EEUU, la meca del boxeo para pelear con el campeón Canadiense George Chuvalo, al que venció por puntos, esta victoria le dio la oportunidad de pelear por el título en el “Madison Square Garden” contra el rey de ese momento. El 21 de septiembre de 1966 peleó contra Joe Frazier, al que tiró a la lona en 2 oportunidades, pero terminó perdiendo por puntos, esta batalla lo hizo reconocido para el público americano. Luego de 20 peleas donde deslumbraba con su coraje, volvió a tener una oportunidad de enfrentar a Frazier en 1968, pero volvió a perder. Cuando parecía que su carrera se apagaba, logró tres victorias rutilantes por Knok Out contra el Mexicano Manuel Ramos, el americano James J Woody y el brasilero Luis Pires, esto lo relanzó en la carrera por el título de la NABF, pero el campeón ya no era Frazier, había sido destronado por el mas grande todos los tiempos, Muhammad Ali. Bonavena que se sabía inferior técnicamente a Ali, se relajó, lo disfrutó e hizo disfrutar a todo el mundo, en la presentación y en el pesaje, se burlaba de su rival y lo amenazaba, le hacía muecas y gestos tratando de incomodarlo, pero Ali permanecía inconmovible, por eso “Ringo” le grito “Gallina” en su cara. El 7 de diciembre de 1970 en el Madison Square Garden se enfrentaron a una maratón de 15 rounds, fue una epopeya, Ali, inmensamente superior a Ringo domino la pelea, pero en el décimo round las voces se acallaron, Ringo en una sucesión de golpes puso contra las cuerdas al gran campeón, lo hizo trastabillar, se tomó de las cuerdas y lo salvó la campana, en el round 15, Ringo exhausto, no aguanto los embates y cayó… era el final. En el declive de su carrera era representado por una mujer, Sally Conforte, cuyo ex esposo, el mafioso Joe Conforte, comenzó a amenazar a Ringo, le dijo que lo mataría si volvía al “Mustang Ranch”, un burdel de los Conforte. La noche del 22 de mayo de 1976 Joe, el comisario Robert De Carlo y el matón Ross Brymer lo interceptaron y asesinaron, Brymer estuvo solo 15 meses preso ya que el cambió de carátula del caso lo dejó en libertad. El cuerpo de Bonavena fue trasladado a Buenos Aires y velado en el mítico Luna Park, mas de 100.000 personas fueron a despedirse de su ídolo, hoy descansa en el cementerio de la Chacarita.