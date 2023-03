21 de Marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down

Impactos: 18

De qué se trata el síndrome de Down

De acuerdo con la ciencia médica, el síndrome de Down es un trastorno que es provocado por el desarrollo de material extra en el cromosoma 21. Esta situación provoca discapacidad intelectual y del desarrollo. Es por qué es considerado una discapacidad y no una enfermedad.

Según con estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de cada 1100 nacidos, uno nace con esta condición.

Pero no en todos las personas es lo mismo, la condición varía y en algunos casos también causa algunas alteraciones físicas. Tampoco permite el completo desarrollo del cerebro, y provoca problemas al sistema digestivo y problemas con el corazón.

Y aunque muchos todavía tengan esa creencia, lo cierto es que esta condición no es hereditaria, sino que se presenta en las primeras semanas del embarazo.

Así fue como lo descubrieron

El descubrimiento de esta condición se da a finales del siglo XIX, cuando el doctor de nacionalidad inglesa John Langdon Down se dio cuenta que varios pacientes presentaban características físicas parecidas.

Es por eso que dedicó gran parte de su vida a las personas que presentaban este trastorno. Y luego de diversas investigaciones, en 1866 presentó un extenso artículo de tres páginas y media en la prestigiosa revista ‘London Hospital Reports’ con sus conclusiones. Desde entonces esta condición pasó a ser conocida mundialmente como Síndrome de Down.

Entre los resultados que mostró el estudio del galeno británico dio una minuciosa descripción de las características faciales, así también como la poca normal coordinación neuromuscular. También dio cuenta de las dificultades que presentaban estas personas en el lenguaje oral y del gran sentido del humor.

Con estos avances, recién sería en la década de 1950 que se descubriera la razón de esa situación. El responsable de dar con la razón de esta situación fue el genetista francés Jérome Lejeun. El galo determinó que el síndrome de Down era provocado por un cromosoma extra. El hallazgo fue publicado en 1959.

Al darse cuanta que su descubrimiento era usado por algunos gobiernos para promover el aborto y, así, no promover un tratamiento, es que Lejeune dedicó, el resto de su vida, a defender a los niños que tenían esta condición.

Fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien determinó en diciembre del 2011 que todos los 21 de marzo se celebre el Día Mundial del Síndrome de Down.

Pero la elección de esta fecha no se realizó por azar de ninguna manera. Ocurre que el número 21 está relacionado con el proceso de división genético denominado trisomía 21, que es el término médico para señalar que hay una copia extra de un cromosoma.

En ese sentido, el día 21 del tercer mes del año es la fecha elegida por la ONU para recordar este día.