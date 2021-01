¿Por qué se vacuna contra el Covid-19 sin guantes?

Este martes comenzó la vacunación contra el coronavirus en la Argentina, luego de la llegada a las distintas provincias de la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, uno de los focos estuvo puesto en la aplicación, debido a que los enfermeros a cargo de dicha tarea no utilizaron guantes durante al procedimiento, cuestión que fue criticada fuertemente en las redes sociales.

En diálogo con Lidia Castillo, supervisora del área de Neonatología de la clínica Suizo Argentina, docente y perito legal, se hizo eco de los comentarios y explicó que el uso de guantes en esos casos no es obligatorio.

“En nuestro país no es obligatorio. Si se realiza un muy buen lavado de manos, no es necesario el uso de guantes; la mayoría de los comités lo tienen asumido. Todo se hace siempre bajo protocolo. Pero las personas que tienen alguna lesión, por más leve que sea, tienen que usar guantes”, dijo.