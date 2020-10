Cerró la planta de Dánica en Llavallol y 150 trabajadores quedaron en la calle

Los empleados denuncian que la empresa está realizando un lock out y los amenazan para que se cambien a un convenio que los perjudica.

La planta de Dánica, ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, cerró y quedaron 150 personas en la calle, que se enteraron de la drástica decisión a través de un comunicado que pegaron en el ingreso de la empresa alimenticia.

La planta hace 15 días paralizó la producción, y el martes la cerraron, por lo que los trabajadores comenzaron un acampe denunciando un lock out patronal.

Según un comunicado que difundió la empresa tomaron la decisión por un cese de producción por tiempo indeterminado porque “la pandemia generó una baja en la venta de sus productos”, pero los trabajadores desmienten la versión oficial y señalan que lejos de haber una caída de la demanda, hubo un record histórico de margarina en los últimos meses.

Javier Castillo, trabajadores de Dánica, en diálogo con C5N contó que: “la fábrica tiene 80 años en producción de margarina y no tiene competencia. De abril a agosto hicimos producción record, se hacían turnos de 12 horas y, además, recibe ayuda del Gobierno”.

“Ellos lo que quieren es cambiar de convenio (colectivo de trabajo), nosotros pertenecemos al convenio 420/5 de aceiteros y nos quieren pasar al del sector alimenticios lo que significa una reducción del salario del 40%”, denuncian los trabajadores.

Además, sostienen que reciben presiones y son hostigados para que firmen el cambio de convenio laboral, y subrayaron: “estamos cobrando sueldos de 2018 porque no nos respetan las paritarias. Para incentivar a que se pasen les dan un bono de bienvenida al otro convenio”.

“Hace 15 días que no está produciendo, la vaciaron e hicieron un lock out patronal para amenazar a la gente, así lograron que 20 compañeros se pasen pero los demás estamos firmes”, explica Castillo vocero de los trabajadores.

Por otro lado, manifestó que algo muy similar ocurrió en el mes de abril, pero con la intervención del gobierno bonaerense y el municipal pudieron solucionar el problema, por lo que nuevamente están pidiendo la intervención del gobernador Axel Kicillof, para que destrabe el conflicto.