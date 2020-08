IFE, AUH, AUE y Jubilados: Quiénes cobran este miércoles 12 de agosto

Las personas con DNI finalizado en 2 podrán acceder al cobro del IFE junto a AUH y AUE. Por su parte, beneficiarios de jubilaciones, el Programa Hogar, las Becas Progresar y la Tarjeta Alimentar podrán acceder a sus haberes

Este miércoles 12 de agosto continúa el calendario de pago de Anses, que reanudó desde el lunes el pago del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) junto a las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Universal por embarazo (AUE).

Además, los beneficiarios de las jubilaciones, el Programa Hogar, las Becas Progresar y la Tarjeta Alimentar podrán acceder a sus haberes correspondientes.

FECHA DE COBRO DEL IFE PARA AUH Y AUE

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aquellos de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), ambos con documentos finalizados en 2 este miércoles perciben su prestación junto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), utilizando su tarjeta de débito.

De esta manera, el calendario de pagos seguirá así:

Ya cobraron:

• DNI terminados en 0, lunes 10 de agosto

• DNI terminados en 1, martes 11 de agosto

Quedan por cobrar:

• DNI terminados en 2, miércoles 12 de agosto

• DNI terminados en 3, jueves 13 de agosto

• DNI terminados en 4, viernes 14 de agosto

• DNI terminados en 5, martes 18 de agosto

• DNI terminados en 6, miércoles 19 de agosto

• DNI terminados en 7, jueves 20 de agosto

• DNI terminados en 8, viernes 21 de agosto

• DNI terminados en 9, lunes 24 de agosto

COBRO DE JUBILACIONES

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y cuyos haberes NO superen la suma de $18.952.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Las fechas de cobro para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados cuyos haberes NO SUPEREN la suma de $18.952:

• DNI terminados en 0, lunes 10 de agosto

• DNI terminados en 1, martes 11 de agosto

• DNI terminados en 2, miércoles 12 de agosto

• DNI terminados en 3, jueves 13 de agosto

• DNI terminados en 4, viernes 14 de agosto

• DNI terminados en 5, martes 18 de agosto

• DNI terminados en 6, miércoles 19 de agosto

• DNI terminados en 7, jueves 20 de agosto

• DNI terminados en 8, viernes 21 de agosto

• DNI terminados en 9, lunes 24 de agosto

Jubilados y pensionados cuyos haberes SUPEREN la suma de $18.952:

• Martes 25 de agosto: documentos terminados en 0 y 1

• Miércoles 26 de agosto: documentos terminados en 2 y 3

• Jueves 27 de agosto: documentos terminados en 4 y 5

• Viernes 28 de agosto: documentos terminados en 6 y 7

• Lunes 31 de agosto: documentos terminados en 8 y 9

COBRO DE ASIGNACIÓN PRENATAL Y POR MATERNIDAD

Los titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 4 y 5 cobran este miércoles su prestación. Las fechas de cobro seguirán de la sigueinte manera:

Ya cobraron:

• DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto

• DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto

Quedan por cobrar:

• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto

ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO

Desde el miércoles 5 de agosto y hasta el 11 de septiembre, se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de documento.

CUÁNTO SE COBRA EN AGOSTO POR LA AUH

El monto depende de la cantidad de hijos que tenga el núcleo familiar, y se le agrega el refuerzo correspondiente al bono de emergencia del IFE 3.

PROGRAMA HOGAR

La Anses y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. este miércoles cobran este beneficio las personas cuyos documentos finalizan en 1.

CÓMO Y DÓNDE CONSULTAR LAS FECHAS DE COBRO DE ANSES

• A través de https://www.anses.gob.ar/informacion/cobro-del-ingreso-familiar-de-emergencia

• En el calendario de pagos de Anses: https://www.anses.gob.ar/consulta/calendario-de-pagos

• En Mi Anses, con número de CUIL, y Clave de Seguridad Social: https://www.anses.gob.ar/informacion/mi-anses. La aplicación se puede descargar en el siguiente link:

BECAS PROGRESAR

La ANSES junto con el Ministerio de Educación llevan adelante las becas Progresar, que garantizan el derecho de las y los jóvenes argentinos para terminar sus estudios. este miércoles cobran los documentos terminados en 2 y 3.

TARJETA ALIMENTAR

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, la Anses acompaña al Ministerio de Desarrollo Social en el pago de las tarjetas Alimentar. Quienes la cobren a través de la AUH, cuyos documentos terminen en 0, 1 y 2, este miércoles reciben el dinero.