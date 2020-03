Torneo Federal A: El Decano con dudas para enfrentar a Güemes

Varias son las dudas que tiene Raúl Valdez para definir el equipo que este sábado, a las 19.10, en el estadio Centenario, recibirá al puntero de la zona Norte del Torneo Federal A, Güemes de Santiago del Estero. A la segura baja de Federico López (llegó a la quinta amarilla), se podría dar la de Brian Berlo y Luis Silba, ambos con dolencias musculares. La buena noticia es que está bastante recuperado Ángel Piz, quien este viernes será exigido y dependiendo de su evolución, podría ser de la partida, del mismo que Lucas Oviedo, quien ya cumplió su fecha de suspensión.

“El equipo está bien. Ángel está prácticamente recuperado, y vamos a esperar por Berlo y Silba, de todos modos, en caso de que no lleguen, está para volver (Lucas) Oviedo. De todos modos, más allá de que siempre es bueno tener a todos disponibles, tenemos variantes en esos puestos para reemplazarlos”, señaló el entrenador Raúl Valdez.

El partido, que se jugará el sábado a las 19.10, (dos horas antes de la definición de la Súper Liga), será arbitrado por el salteño Federico Guaymas Tornero, quien será secundado por su comprovinciano Cristian Yareco y el paranaense Daniel Zamora.

LAS ALTERNATIVAS

En caso de que no lleguen Berlo y Silba, las principales opciones para reemplazarlos parecer ser Emmanuel Córdoba en la zaga central, en tanto que Alexis Bulgarelli entraría en el tridente ofensivo (posiblemente por el sector izquierdo), para que Sebastián Parera sea el centro atacante.

Para reemplazar a Fede López, parece número puesto Mauricio Campolongo, que hasta aquí solo jugó un partido de Copa Argentina, en lo que va de la temporada. Otro que cuenta con chances por el sector izquierdo es Gustavo Mbombaj, aunque por el momento Bulgarelli corre con ventaja. En el medio, Oviedo o Piz ingresarían por Corvalán.

En consecuencia el equipo que dispondría Valdez sería con: Juan Ignacio Carrera; Pablo Cuevas, Brian Berlo o Emmanuel Córdoba, Sebastián Hernández y Mauricio Campolongo; Ángel Piz o Lucas Oviedo, Brian Meza y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba o Alexis Bulgarelli y Sebastián Parera.

VENTA DE ENTRADAS

Este viernes y sábado continuará la venta de entradas. Los precios para las tres tribunas habilitadas son los siguientes.

– Popular (General): Socios Gratis, No Socios $ 350.

– Platea Local: Socios $ 150, No Socios $450.

– Platea Rural: Socios $ 100, No Socios $ 400.

Las entradas para No Socios Menores (de 12 años), Damas, Jubilados y Credenciales tienen un valor de $ 150, con acceso a cualquier tribuna, general o plateas).

Además, hasta el sábado a las 15 hs., sigue vigente la promoción con la compra de dos entradas. En el caso de las generales, se pueden adquirir 2 ticket por $500; Platea Local, 2 ticket por $700; y Platea Rural, 2 ticket por $ 600.

Los lugares de venta son:

– Sede; viernes, de 9 a 21, y sábado de 9 a 12:30.

– Estadio: sábado, desde las 14 hasta la finalización del primer tiempo.