UNCAUS celebró su 17° Aniversario con la puesta en funcionamiento de su Planta Piloto 

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), celebró su 17º Aniversario con la puesta en funcionamiento de su Planta Piloto. Con más de 1.200 metros cuadrados, la planta es un espacio destinado a las carreras productivas y tecnológicas, permitiendo a los estudiantes desarrollar prácticas profesionales y experimentales.

El rector de la institución, Germán Oestmann y autoridades universitarias encabezaron la inauguración destacando que esta obra responde a una necesidad de más de 20 años, cubriendo una deuda pendiente con docentes, becarios y estudiantes de las carreras productivas, gracias al esfuerzo financiero propio de la universidad.

Oestmann, por su parte, expresó el inmenso orgullo que sentía por lograr esta obra e hizo mención que las obras trascienden a las personas. Además, expresó «hoy tenemos una universidad que transformó Sáenz Peña, a la región y al Chaco. Una institución que nos llena de orgullo, no solo a los chaqueños, sino también a todas las personas que pasan por acá» manifestó.

En cuanto a la plata piloto, hizo hincapié que no es la inauguración de la misma ya que la obra se terminó en el año 2023, lo que se hizo fue ponerla en funcionamiento para las diversas áreas y, mencionó que «UNCAUS se caracteriza por tener carreras estratégicas como ingeniera industrial, ingeniería química, ingeniería en alimentos, ingeniería en sistemas, licenciatura en biotecnología» resaltó el rector.

«Aquí no es solo el conocimiento está del aula, sino en la parte práctica que da la experiencia para cuando se vayan al sector privado. No podemos tener profesionales con experiencia si no saben la parte práctica y está planta es el punto inicial porque, a partir de aquí, también la investigación que se podrá llevar a cabo junto con la extensión y la vinculación con el sector productivo» enfatizó.

Para concluir, el rector Germán Oestmann saludó a toda la comunidad universitaria, destacando que UNCAUS es una institución que otorga felicidad, futuro y progreso.

Por su parte, el secretario Administrativo de la Universidad, Lucas Stegagnini, destacó el logro que conlleva la puesta en funcionamiento de esta planta, ya que se trata de un espacio en donde las carreras de ingeniería de la UNCAUS pueden trabajar con los estudiantes, más allá del aula y de los laboratorios. Stegagnini agregó, además, «en esta planta podrán desenvolverse los estudiantes con el director de carreras y con el docente al frente conociendo su carrera y desarrollando aún más» remarcó.