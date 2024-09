Santa Sylvina y Charata,”Chaco Juega”: se realizan los zonales, este fin de semana; 800 niños compiten en distintas categorías

Visitas: 0

Este fin de semana se realizarán dos nuevas instancias zonales del programa “Chaco Juega” que impulsa el Instituto del Deporte Chaqueño los que determinarán más clasificados para la final provincial del evento que se realizará el próximo mes de octubre.

De esta manera, este sábado 7 del corriente en Santa Sylvina y el domingo 8 de septiembre, en Charata se llevarán a cabo dos nuevos zonales, de las que tomarán parte cerca de 800 niños y jóvenes en cada sede los que competirán en las distintas categorías y disciplinas deportivas contempladas en el certamen.

Santa Sylvina

Aquí el zonal será el sábado 7, comenzará a las 8:00, participarán las localidades de Santa Sylvina, San Bernardo, Enrique Urien, Samuhú, Villa Ángela, Chorotis, Cnel. Du Graty, Villa Berthet y las disciplinas y escenarios serán:

Club Deportivo Comercio: Vóley

Complejo Club Deportivo Comercio: Fútbol 11, Handball, Futsal y Pádel

Club Centro Juvenil: Fútbol

Club Cultural: Básquet 3×3

Playón Deportivo Municipal: Básquet 3×3 y Beach Vóley

SUM Ramón Siguard: Ajedrez

Al finalizar la jornada serán entregados los trofeos a los ganadores y clasificados para disputar la final provincial.

Charata

En esta sede las competencias se desarrollarán el domingo 8 del corriente, comenzarán también a las 8:00, tomarán parte los municipios de Charata, Las Breñas, Corzuela, Campo Largo, Gral. Pinedo, Hermoso Campo, Gancedo, Capdevila y a continuación se detallan disciplinas deportivas, categorías y escenarios de las mismas:

Asociación Española: Pádel, Vóley, Fútbol Femenino (sub 15 y sub 17)

Atlético Charata: Fútbol Masculino y Hockey Femenino (sub 16)

Club Hércules: Básquet y Vóley Masculino (sub 15-sub 17)

CEF N° 9 de Charata: Fútbol Masculino, Futsal y Handball (sub 14)

EEP N° 173 Malvinas Argentinas: Ajedrez.

Una vez finalizada las competencias se realizará el acto de premiación a los clasificados al provincial.