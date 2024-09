Santa Sylvina: ”Chaco Juega” brilló con su cuarto zonal; ganadores

Visitas: 0

Con la participación de más de 900 deportistas, se llevó a cabo en la localidad de Santa Sylvina la cuarta etapa zonal del programa Chaco Juega, que lleva adelante el gobierno del Chaco, desde el Instituto del Deporte Chaqueño. Compitieron en la oportunidad equipos representativos de Santa Sylvina, San Bernardo, Enrique Urien, Samuhú, Villa Ángela, Chorotis, Coronel Du Graty, Villa Berthet y los ganadores adquirieron el derecho a disputar la final provincial a realizarse el mes siguiente.

Del acto de apertura tomaron parte el Presidente del IDCH, profesor Fabio Vázquez, el Vicepresidente, Gabriel Pellegrini, acompañados de la presidente del concejo municipal sylvinense Nancy del Pilar González, el intendente de Chorotis Ariel Hofstetter, el concejal Carlos Maurino, Diego Calderón secretario de gobierno, Analía Saife secretaria de desarrollo humano y la profesora Cintia Alarcón.



Los clasificados al provincial:

1) hockey sub 14 femenino, Santa Sylvina.

2) hockey sub 14 masculino, Santa Sylvina.

3) handball sub 14 masculino, Villa Berthet.

4) handball sub 14 femenino, San Bernardo.

5) handball masculino sub 16, Villa Berthet.

6)Handball sub 16 femenino, San Bernardo.

7) beach handball sub 14 masculino, Villa Berthet.

8) beach handball femenino sub 14, Du Graty.

9) beach Handball sub 16 masculino, Du Graty.

10) beach handball femenino sub 16, Du Graty.

11) Futsal femenino sub 16, Santa Sylvina.

12) Futsal masculino sub 16, Villa Berthet.

13) Básquet 3×3 sub 14 masculino, Santa Sylvina.

14) básquet 3×3 sub 14 femenino, Villa Berthet.

15) básquet 3×3 sub 16 masculino Santa Sylvina.

16) básquet 3×3 sub 16 femenino, santa sylvina .

17) Pádel masculino sub 14 Santa Sylvina.

18) pádel femenino sub 14, Villa Berthet.

19) Ajedrez sub 14 Herrera Santino (Santa Sylvina) , Segovia Natanael ( Du Graty) Segovia Ingrid ( Du Graty) , Ruiz Diaz Ana ( Villa Ángela) Pechenrincoff Tiago ( San Bernardo)

20) ajedrez sub 16 Steier Ramiro (Du Graty), Maidana Garzón ( Du Graty) , Arzamendia Isabel ( Villa Berthet) Gómez Villalba Brian ( Villa Berthet), Skokandobic Paulo ( San Bernardo)

21) fútbol 11, sub 14 masculino, San Bernardo.

22) fútbol 11, sub 14 femenino, Villa Berthet.

23) fútbol 11 sub 16 masculino, Villa Ángela.

24) fútbol 11 sub 16 femenino, Villa Ángela.

25) voley sub 15 femenino, Du Graty.

26) voley sub 15 masculino, Chorotis.

27) voley sub 17 femenino, Villa Berthet.

28) voley sub 17 masculino, Villa Berthet.

29) beach voley sub 16 masculino, Du Graty.

30) beach voley sub 16 femenino, Santa Sylvina.

31) beach voley sub 14 femenino, Chorotis.

32) beach voley sub 14 masculino, Villa Berthet.